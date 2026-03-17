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INVESTIGAÇÃO

PF cumpre dois mandados de prisão em nova operação contra fraudes no INSS

Operação que investiga um esquema nacional de descontos não autorizados. A deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE) está entre os alvos da operação

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Aline Gouveia
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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
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17/03/2026 09:17

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PF cumpre dois mandados de prisão em nova operação contra fraudes no INSS
Policiais federais e auditores da CGU cumprem 19 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão e outras medidas cautelares diversas, no estado do Ceará e no Distrito Federal crédito: Divulgação/PF

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU) deflagraram, nesta terça-feira (17/3), a Operação Indébito. A ação é um desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

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Policiais federais e auditores da CGU cumprem 19 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão e outras medidas cautelares diversas, no estado do Ceará e no Distrito Federal. O Correio apurou que a deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE) está entre os alvos da operação. Ela vai passar a ser monitorada por tornozeleira eletrônica.

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    PF cumpre dois mandados em nova operação contra fraudes no INSS Divulgação/PF
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Os mandados judiciais foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em procedimentos sob a relatoria do Ministro André Mendonça. Eles têm como finalidade aprofundar as investigações da Operação Sem Desconto, para esclarecer a prática de diversos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

No ano passado, investigações da Controladoria-Geral da União e da Polícia Federal identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

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O Correio tenta contato com a deputada federal Maria Gorete Pereira, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

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