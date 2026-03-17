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Bolsonaro tem melhora clínica, mas não tem previsão de alta da UTI

Jair Bolsonaro foi levado ao hospital depois de passar mal no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde cumpre pena

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
17/03/2026 12:42

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Jair Bolsonaro está internado desde sexta-feira (13/3) no Hospital DF Star
Jair Bolsonaro está internado desde sexta-feira (13/3) no Hospital DF Star crédito: EVARISTO SÁ/AFP

Novo boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, na manhã desta terça-feira (17/3), informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve melhora clínica, mas permanecerá internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração.

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Bolsonaro foi levado ao hospital, em Brasília, na manhã de sexta-feira (13), após passar mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. Ele chegou à unidade com suporte de oxigênio devido à baixa saturação, febre, dor de cabeça e calafrios.

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De acordo com o novo comunicado, na tarde de segunda-feira (16), Bolsonaro foi transferido para uma nova acomodação em terapia intensiva, mais compatível com seu quadro clínico. 

Segundo a nota, o ex-presidente manteve melhora clínica nas últimas 24 horas, inclusive com uma nova queda nos marcadores inflamatórios. 

Mesmo assim, a equipe médica continuará com o tratamento de antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Ainda segundo a equipe médica, não há previsão de alta da UTI.

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Leia a nota na íntegra:

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no hospital DF Star em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Ontem, no período vespertino, foi transferido para uma nova acomodação em terapia intensiva, mais adequada para o quadro clínico atual. Manteve melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com nova queda nos marcadores inflamatórios. Segue em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento.

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