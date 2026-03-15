Carlos após visitar Bolsonaro: "Inchado e irritado"

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Carlos Bolsonaro visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro na tarde deste domingo (15/3) e afirmou que o pai está “inchado e irritado” devido ao uso de antibióticos. O ex-chefe do executivo está internado desde sexta-feira (13) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, para tratar uma broncopneumonia bacteriana bilateral.

“Seu corpo está visivelmente muito inchado, em razão dos antibióticos, e seu estado psicológico segue naturalmente irritado diante de tudo o que está acontecendo”, escreveu o ex-vereador no X.

Saio agora do hospital após mais alguns instantes ao lado do Presidente @jairbolsonaro .



Conversei com os médicos, que foram muito claros: mais uma ou duas horas no estado em que ele se encontrava e, muito provavelmente, a morte teria ocorrido. E sabemos que é exatamente isso… pic.twitter.com/1eZRJXxrbx — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 15, 2026

Carlos Bolsonaro ainda declarou que o quadro de seu pai é grave e que o ex-presidente poderia ter morrido caso o atendimento médico tivesse demorado mais “uma ou duas horas”, acusando que esse seria o intento dos “canalhas”: “sabemos que é exatamente isso que os canalhas querem”. Ele finaliza a postagem afirmando que o pai “jamais desviou um centavo dos cofres públicos”.

Hoje à tarde, Carlos já havia utilizado suas redes sociais para defender o irmão Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmando que adversários tentam construir uma narrativa de que o senador estaria "celebrando" durante a agenda partidária realizada em Rondônia realizada nesse sábado (14).

“A organização criminosa defendida pelo sistema, seguindo o mesmo modus operandi de sempre, agora tenta imputar ao meu irmão que estaria ‘celebrando’ enquanto nosso pai está na UTI”, escreveu.

Ainda segundo o ex-vereador, o próprio ex-presidente teria orientado os filhos a manterem suas agendas políticas.

Quadro de saúde de Bolsonaro

O boletim médico divulgado pelo hospital DF Star na manhã deste domingo informa que Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração.

De acordo com o comunicado, Bolsonaro apresentou evolução com estabilidade clínica e melhora da função renal. No entanto, exames indicaram nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue.

Em razão dessas alterações, a equipe médica decidiu ampliar a cobertura do tratamento com antibióticos. Segundo o hospital, o ex-presidente segue sob suporte clínico intensivo e houve aumento das sessões de fisioterapia respiratória e motora. Ainda conforme o boletim, não há previsão de alta da UTI neste momento.

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Bolsonaro foi levado ao hospital, em Brasília, na manhã de sexta-feira, após passar mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. Ele chegou à unidade com suporte de oxigênio devido à baixa saturação, além de febre, dor de cabeça e calafrios.