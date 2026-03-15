Daniel Vorcaro é levado para ala de saúde de presídio federal em Brasília

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido da cela de isolamento para a ala de saúde da Penitenciária Federal em Brasília (DF) na última sexta-feira (13/3). A mudança teve como objetivo "preservar a integridade física" de Vorcaro. As informações são da CNN.

A decisão foi tomada de forma preventiva após a morte de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário. Apontado como braço direito do ex-banqueiro, Sicário atentou contra a própria vida no mesmo dia em que teve a prisão preventiva decretada. Ele chegou a ser socorrido e internado, mas morreu dias depois no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, em Belo Horizonte.

A nova cela de Vorcaro tem entre 7m² e 8m² e conta com monitoramento por câmera 24 horas por dia, exceto na área do banheiro. O espaço também possui um vidro que separa a cela da área destinada aos profissionais de saúde, permitindo acompanhamento constante do preso.

Antes da transferência, o ex-banqueiro permanecia em uma cela individual de cerca de 9m², equipada com cama, vaso sanitário, pia, chuveiro, mesa e assento.

Ainda não há previsão de quando ele poderá retornar a uma cela comum. Nesse tipo de acomodação, não há monitoramento interno por câmeras; as gravações de áudio e vídeo ocorrem apenas nas áreas coletivas e nos parlatórios.

A transferência de Vorcaro para o sistema penitenciário federal foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Morte de aliado

A morte de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão foi confirmada no dia 7 de março, pela defesa do investigado. Segundo a nota divulgada pelos advogados, o quadro clínico evoluiu para óbito após a conclusão do protocolo de morte encefálica.

Mourão tentou suicídio na Superintendência Regional da Polícia Federal em Belo Horizonte, pouco depois de ser preso, em 4 de março. Ele teria usado a própria camiseta para tentar tirar a vida.

As autoridades afirmaram que prestaram socorro imediato e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A tentativa foi registrada pelas câmeras de segurança da superintendência, e as imagens foram encaminhadas ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal.

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