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CASO MASTER

Vorcaro vai negociar delação premiada após trocar advogado, diz colunista

Novo representante do banqueiro conduziu delação de ex-presidente da OAS Leo Pinheiro na Operação Lava Jato

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
13/03/2026 20:33

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Daniel Vorcaro não figurava entre os gigantes do sistema, mas se tornou protagonista nacional desse risco sistêmico pelo volume de dinheiro envolvido
Daniel Vorcaro está preso preventivamente em Brasília crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

O banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, trocou de advogado no Supremo Tribunal Federal (STF) e vai negociar uma delação premiada, segundo informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

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Após o advogado Pierpaolo Bottini deixar a defesa de Vorcaro, José Luis Oliveira Lima assume o caso. O representante anterior não gostaria de negociar a delação e alegou motivos pessoais para parar de defender o banqueiro.

Oliveira Lima, por outro lado, conduziu a delação premiada do ex-presidente da OAS Leo Pinheiro em meio à Operação Lava Jato. Também defendeu o general Braga Netto, ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), no processo por tentativa de golpe de Estado e o ex-ministro de Lula (PT) José Dirceu no escândalo do Mensalão.

Leia Mais

Vorcaro preso

Daniel Vorcaro está preso preventivamente desde o dia 4 de março, após o ministro André Mendonça, relator do Caso Master no STF, concluir que ele violou medidas cautelares.

Ele havia sido preso pela primeira vez em novembro, quando seu celular foi apreendido. No aparelho foram encontradas conversas que embasaram a nova prisão.

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Vorcaro chegou a pedir que um grupo chamado de “A Turma”, sua "milícia privada”, simulasse um assalto para agredir o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. "Esse Lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto", escreveu o banqueiro.

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