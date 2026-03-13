Podcast: Cleitinho x Simões, conservadorismo na CMBH e feminicídio

Nesta semana, o podcast Política EM Pauta debate o cenário da disputa pelo governo de Minas Gerais, o avanço de pautas conservadoras na Câmara Municipal de Belo Horizonte e o cenário de feminicídio no país.

O programa está disponível no canal do Portal Uai no YouTube e nas principais plataformas de áudio.

O podcast começa discutindo os resultados da pesquisa eleitoral do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgado com exclusividade pelo Estado de Minas. O senador Cleitinho (Republicanos) aparece liderando em todos os cenários, enquanto o vice-governador Mateus Simões (PSD) tem apenas 4% das intenções de voto.

Após a pesquisa, Simões deu declaração em tom de rompimento com o Republicanos, dizendo que o partido “tem que explicar a situação de seu presidente”, em referência ao deputado federal Euclydes Pettersen, acusado de envolvimento com o esquema de fraudes no INSS.

Política EM Pauta

No segundo bloco, o programa aborda o avanço de pautas conservadoras na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nesta semana, foi aprovado PL que autoriza a internação compulsória de dependentes químicos, e um projeto que quer proibir cotas em concursos públicos avançou na Comissão de Legislação e Justiça.

A última parte do podcast tratou do cenário devastador de feminicídio no país e o avanço do debate contra a misoginia a partir de uma fala da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia, além de uma trend misógina que viraliza nas redes sociais.

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A apresentação ficou por conta do repórter da editoria de Política Denys Lacerda, com participação do também repórter Andrei Megre e da colunista Ana Mendonça. Todos os episódios estão disponíveis na íntegra no canal de Youtube do Portal Uai e no Spotify, além de outras plataformas de áudio.

