Cleitinho convida Falcão pessoalmente para ser seu candidato a vice

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) convidou pessoalmente o prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira dos Municípios, Luiz Eduardo Falcão (Republicanos) para ser seu candidato a vice-governador em sua provável chapa ao governo de Minas. O senador é pré-candidato ao governo do estado nas eleições deste ano e lidera, até agora, todas as pesquisas de intenção de voto.



O convite foi feito durante a festa de aniversário de 42 anos de Falcão, realizada neste sábado, em Patos de Minas. Cleitinho disse que tem afinidade com o dirigente e que não vai esperar as vésperas do prazo final para o registro das candidaturas para fazer esse convite, pois “não tem rabo preso com ninguém”.





“A gente tem que parar, porque a política tradicional é assim, vamos resolver só lá em junho, julho, quando estiver pertinho da eleição, porque tem que fazer as composições, mas comigo não tem isso, porque eu não tenho negócio com ninguém, eu não faço negócio, eu vou no sentimento, eu vou por afinidade e eu queria, do fundo do meu coração, se eu vier a ser candidato, que o Falcão possa ser, não meu vice, meu governador junto comigo”, disse o senador durante o evento em um vídeo divulgado pelo prefeito em suas redes sociais.

Caporezzo se encontra com Eduardo Bolsonaro e volta a defender Cleitinho

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Falcão disse que aceitará o “desafio” e que o senador pode contar com ele. “Eu não entro em nada que não acredite, não entro em nada se não for para dar o meu sangue e fazer o melhor, para dedicar 24 horas. Você pode contar comigo, que o desafio está aceito”, disse o prefeito, que prometeu, se eleito, governar para o interior, muitas vezes, segundo ele tratado pela capital como “inferior".