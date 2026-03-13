Zema diz que linhas 3 e 4 do metrô devem demorar pelo menos 10 anos

O governador Romeu Zema (Novo) participou, nesta sexta-feira (13/3), de evento no Barreiro, em Belo Horizonte, onde foi atualizado o cronograma de obras da Linha 2 do metrô da capital. Conforme anunciado, as estações Nova Suíssa e Amazonas estão 80% concluídas e devem entrar em operação até julho deste ano – a previsão é de que o funcionamento total da linha ocorra em 2028.

Em vias de deixar a gestão estadual para disputar a eleição deste ano, na qual se lançou pré-candidato à presidência, Zema tem aproveitado as entregas de expansão do metrô para associar sua imagem a significativos avanços na mobilidade urbana durante sua gestão.

O evento de hoje, com clima eleitoral, contou com a presença de parlamentares de direita que têm o Barreiro como base eleitoral. Participaram o vereador Bráulio Lara (Novo), a deputada estadual Amanda Teixeira Dias (PL) e o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL). Também estiveram presentes o prefeito Álvaro Damião (União) e o presidente da Câmara Municipal, Juliano Lopes (Podemos).

Zema afirmou que Minas Gerais atualmente é “um grande canteiro de obras em andamento” e que será nesta situação que o vice-governador Mateus Simões (PSD), seu sucessor e pré-candidato ao governo estadual, assumirá a gestão do estado assim que ele renunciar, no próximo dia 22. Entre as intervenções citadas estão o Rodoanel, em processo de licenciamento ambiental, e a duplicação da estrada entre Belo Horizonte e Ouro Preto.

Metrô

O atual governador também cita o acordo assinado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para financiar os estudos de implantação das linhas 3 e 4, que farão, respectivamente, a ligação da Lagoinha com a Savassi, em Belo Horizonte, e entre Betim e Contagem. Para o governador, a realização dos estudos é um primeiro passo para que as linhas finalmente saiam do papel e se tornem realidade.

“Muitas vezes as coisas só ocorrem, só acontecem e são realizadas quando se tem um projeto. E nós, apesar de não termos tempo e recursos para as linhas 3 e 4, já queremos deixá-las idealizadas e planejadas”, afirmou Zema.

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“Só para fazer o projeto dessas linhas 3 e 4 eu penso que vai mais dois ou três anos pela frente, mas tem que ficar pronto. Quem sabe daqui a dez anos essas linhas estarão sendo construídas. Espero que não leve tanto tempo”, esclareceu.