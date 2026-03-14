Caporezzo se encontra com Eduardo Bolsonaro e volta a defender Cleitinho

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) viajou aos Estados Unidos para conversar com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) sobre a disputa em Minas Gerais e a conjuntura nacional. Após o encontro, defendeu mais uma vez o apoio do partido ao nome do senador Cleitinho (Republicanos) para o governo do estado.

Ele também criticou o vice-governador Mateus Simões (PSD-MG), que busca, junto à família Bolsonaro, juntar forças com o PL, visando à sua candidatura à sucessão do governador Romeu Zema (Novo).

Simões enfrenta resistência dentro do partido, principalmente de parlamentares ligados à segurança pública, mas conta com a simpatia do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que tem rodado o estado ao seu lado.

O vice-governador também trabalha para que Cleitinho desista da disputa e apoie sua candidatura, porém o senador tem dito que não vai desistir, pois é o primeiro colocado em todas as pesquisas eleitorais que vêm sendo divulgadas.

Caporezzo

O deputado Caporezzo esteve em Dallas, no Texas, nesta semana, juntamente com um grupo de parlamentares do PL de outros estados, discutindo as disputas regionais e as eleições presidenciais. Filho de Jair Bolsonaro, Eduardo está autoexilado no país desde o ano passado.

Em nota enviada à imprensa, Caporezzo disse que defendeu, novamente, o nome de Cleitinho, classificado por ele como “o mais competitivo”, para a disputa pelo governo de Minas. “O motivo? É um pré-candidato de direita; conhecemos suas virtudes e seus defeitos. Não se trata de um político oportunista, calculista ou artificial. Em algumas ocasiões, discordo de seus posicionamentos, no entanto, ele não se furta a posicionar-se em quaisquer temas e, na maioria das ocasiões, representa o que chamo de direita raiz”, afirmou.

Caporezzo disse ainda que o senador, ao contrário de Simões, “respeita a segurança pública” e não aumentou impostos.

O resultado, segundo ele, é que Simões tinha “3% nas pesquisas feitas em 2025, tem 3% nas pesquisas feitas hoje e terá 3% nas pesquisas de amanhã”.

Sargento Rodrigues

Caporezzo também defendeu, na mesma nota, que o PL indique o deputado estadual Sargento Rodrigues (PL-MG) como candidato a vice-governador na chapa de Cleitinho. O deputado já colocou seu nome à disposição para essa composição.

“Acrescento que apoio o nome do mais longevo deputado estadual do PL, meu irmão Sargento Rodrigues como vice de Cleitinho. Primeiro, porque não há quem conheça melhor, no universo da política mineira, as forças de segurança do que Rodrigues. Segundo, porque os próprios já disseram, publicamente, que há sintonia e afinidade de valores. Conheço o Sargento Rodrigues, e ele é um homem de palavra. Penso que representaria o povo com a dignidade que merecemos, e Minas não ficará fadada a ter um vice inexpressivo, novamente, em sua história”, disse Caporezzo, que encerra a nota reafirmando sua pré-candidatura ao Senado.

Caporezzo disputa a indicação para ser o candidato do PL ao Senado com o presidente da legenda no estado, o deputado federal Domingos Sávio.

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O partido pode lançar dois nomes ao Senado, pois são duas cadeiras em disputa nesta eleição, mas uma delas deve ser reservada para outra legenda que fizer parte do palanque do PL no estado.