Cleitinho isenta Lula por aumento de preços de combustíveis em postos
Senador ressaltou que o presidente não tem culpa pelo aumento dos preços da gasolina e do diesel e colocou a responsabilidade em distribuidoras e postos
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O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) criticou neste domingo (15/3) os recentes aumentos do preço da gasolina e do diesel, mesmo com a redução de impostos federais sobre importação e comercialização de combustíveis, anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para conter a alta causada pela guerra no Irã.
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Pré-candidato ao Executivo de Minas Gerais, Cleitinho pediu que os governadores também reduzam o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis para evitar alta.
Ele disse ainda que encaminhou ao Ministério Público Federal um pedido para que notifique as distribuidoras e os postos e solicitou a seus seguidores que informem os locais onde os preços foram inflados para que os revendedores sejam também investigados.
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"Sou oposição ao Lula, mas não ao Brasil. Quero ser justo aqui. A Petrobras não anunciou o aumento da gasolina. Então, tanto as distribuidoras quantos os postos de gasolina estão arrumando desculpa, falando que é por causa da guerra. A guerra não teve impacto ainda para poder aumentar o preço da gasolina. Então, o que estão fazendo é covardia", disse o senador em um vídeo gravado em frente a um posto de gasolina.
Ele destacou que, em alguns locais, os preços da gasolina já ultrapassam R$ 7, enquanto o diesel chegou a patamares superiores a R$ 8.
"O governo Lula zerou os impostos do diesel. Então agora eu faço aqui um desafio para os governadores de todos os estados do Brasil: Façam o mesmo com o ICMS", defendeu.
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Cleitinho classificou a situação como uma "covardia" contra o consumidor. "Se tem jeito de aumentar, tem jeito de reduzir também", afirmou o senador.