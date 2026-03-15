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'SOU OPOSITOR, MAS JUSTO'

Cleitinho isenta Lula por aumento de preços de combustíveis em postos

Senador ressaltou que o presidente não tem culpa pelo aumento dos preços da gasolina e do diesel e colocou a responsabilidade em distribuidoras e postos

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
15/03/2026 13:42 - atualizado em 15/03/2026 13:45

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Senador Cleitinho denuncia alta de preços dos combustíveis mesmo com redução de impostos e chama prática de 'covardia'
Senador Cleitinho denuncia alta de preços dos combustíveis mesmo com redução de impostos e chama prática de 'covardia' crédito: Redes sociais/Reprodução

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) criticou neste domingo (15/3) os recentes aumentos do preço da gasolina e do diesel, mesmo com a redução de impostos federais sobre importação e comercialização de combustíveis, anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para conter a alta causada pela guerra no Irã.

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Pré-candidato ao Executivo de Minas Gerais, Cleitinho pediu que os governadores também reduzam o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis para evitar alta.

Ele disse ainda que encaminhou ao Ministério Público Federal um pedido para que notifique as distribuidoras e os postos e solicitou a seus seguidores que informem os locais onde os preços foram inflados para que os revendedores sejam também investigados. 

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"Sou oposição ao Lula, mas não ao Brasil. Quero ser justo aqui. A Petrobras não anunciou o aumento da gasolina. Então, tanto as distribuidoras quantos os postos de gasolina estão arrumando desculpa, falando que é por causa da guerra. A guerra não teve impacto ainda para poder aumentar o preço da gasolina. Então, o que estão fazendo é covardia", disse o senador em um vídeo gravado em frente a um posto de gasolina.

Ele destacou que, em alguns locais, os preços da gasolina já ultrapassam R$ 7, enquanto o diesel chegou a patamares superiores a R$ 8.

"O governo Lula zerou os impostos do diesel. Então agora eu faço aqui um desafio para os governadores de todos os estados do Brasil: Façam o mesmo com o ICMS", defendeu.

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Cleitinho classificou a situação como uma "covardia" contra o consumidor. "Se tem jeito de aumentar, tem jeito de reduzir também", afirmou o senador.

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