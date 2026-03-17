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ELEIÇÕES 2026

Bolsonaro quer diálogo com Zema e avalia composição de chapa

Líder da direita quer articular candidatura do governador de Minas à vice-presidência na chapa com Flávio Bolsonaro (PL)

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
17/03/2026 11:43 - atualizado em 17/03/2026 12:33

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De olho na Presidência da República, Zema está na linha de frente dos governadores defensores de Bolsonaro
De olho na Presidência da República, Zema está na linha de frente dos governadores defensores de Bolsonaro crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem interesse em conversar com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre as eleições para presidente deste ano.

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Segundo informações da CNN, Bolsonaro teria dito a interlocutores sobre a vontade de dialogar com o pré-candidato ao Palácio do Planalto antes de sua internação no Hospital DF Star, em Brasília.

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Bolsonaro deu entrada com urgência na unidade na última sexta-feira (13/3) e foi diagnosticado com pneumonia bacteriana. O ex-presidente passou três dias na UTI, apresentou melhora no quadro clínico, mas ainda segue em uma unidade “semi-intensiva”, segundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

No dia da internação, Zema afirmou que recebeu com preocupação a notícia e desejou, nas redes sociais, que Jair tenha “muita força e uma recuperação rápida e completa”. 

A intenção do líder da direita seria fazer uma última tentativa de sondar Zema para o cargo de vice-presidente na chapa do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenções de voto. 

Conforme o último levantamento da Genial/Quaest, divulgado na quarta-feira (11), o atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera dois de sete cenários de primeiro turno das eleições, com mais de 36% das intenções de voto em todos eles. A variação de intenção de voto de Zema vai de 2% a 3%, considerando uma margem de erro de 2 pontos percentuais. 

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No entanto, Zema estaria resistindo às investidas para concorrer como vice-presidente pretendendo manter a candidatura ao cargo principal até a oficialização das chapas. Caso ele realmente não aceite um convite para vice, o interesse do PL seria que fosse feito um “pacto de não-agressão” no primeiro turno, o que já foi dito como possível por Zema.

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