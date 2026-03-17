Bolsonaro quer diálogo com Zema e avalia composição de chapa

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem interesse em conversar com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre as eleições para presidente deste ano.

Segundo informações da CNN, Bolsonaro teria dito a interlocutores sobre a vontade de dialogar com o pré-candidato ao Palácio do Planalto antes de sua internação no Hospital DF Star, em Brasília.

Bolsonaro deu entrada com urgência na unidade na última sexta-feira (13/3) e foi diagnosticado com pneumonia bacteriana. O ex-presidente passou três dias na UTI, apresentou melhora no quadro clínico, mas ainda segue em uma unidade “semi-intensiva”, segundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

No dia da internação, Zema afirmou que recebeu com preocupação a notícia e desejou, nas redes sociais, que Jair tenha “muita força e uma recuperação rápida e completa”.

A intenção do líder da direita seria fazer uma última tentativa de sondar Zema para o cargo de vice-presidente na chapa do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenções de voto.

Conforme o último levantamento da Genial/Quaest, divulgado na quarta-feira (11), o atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera dois de sete cenários de primeiro turno das eleições, com mais de 36% das intenções de voto em todos eles. A variação de intenção de voto de Zema vai de 2% a 3%, considerando uma margem de erro de 2 pontos percentuais.

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No entanto, Zema estaria resistindo às investidas para concorrer como vice-presidente pretendendo manter a candidatura ao cargo principal até a oficialização das chapas. Caso ele realmente não aceite um convite para vice, o interesse do PL seria que fosse feito um “pacto de não-agressão” no primeiro turno, o que já foi dito como possível por Zema.