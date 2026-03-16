Ex-presidente Bolsonaro deixa cuidados intensivos, diz Michelle

O ex-presidente Jair Bolsonaro continuou apresentando melhora no hospital onde está internado por uma pneumonia e passou da unidade de terapia intensiva para uma unidade "semi-intensiva", informou nesta segunda-feira (16) sua esposa.

Bolsonaro, de 70 anos, foi transferido na sexta-feira com urgência da prisão da Papuda, em Brasília, para um hospital por apresentar febre alta, baixa saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

O líder da direita cumpre desde setembro uma condenação de 27 anos de prisão por tentativa de golpe.

Ele permaneceu três dias em cuidados intensivos e, no domingo, apresentou melhora renal, após sofrer uma piora no sábado, segundo o hospital DF Star, no Distrito Federal.

"Com a melhora dos marcadores da infecção, meu amor foi transferido para uma unidade semi-intensiva", escreveu nesta segunda-feira a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em sua conta no Instagram.

"Seguimos confiantes de que ele vai vencer mais esse momento", acrescentou.

Os médicos diagnosticaram o ex-presidente com uma pneumonia bacteriana bilateral.

O quadro está associado às sequelas da facada que Bolsonaro sofreu durante a campanha eleitoral em 2018 e que o levou diversas vezes ao centro cirúrgico.

Entre as sequelas, ele sofre de episódios recorrentes de soluços e vômitos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente por ter tentado se manter no poder após sua derrota eleitoral em 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva.

Esse tribunal negou repetidos pedidos de seus advogados para que ele cumpra a pena em prisão domiciliar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsr/ll/nn/am