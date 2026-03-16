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EX-PRESIDENTE PRESO

Oposição na Câmara articula pressão por prisão domiciliar a Bolsonaro

Deputados planejam reunião para discutir estratégias enquanto ex-presidente segue internado na UTI em Brasília

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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16/03/2026 12:46

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26/08/2025 Ed Alves CB/DA Press. Politica. CPMI do INSS. Na foto, Deputado Sostenes Cavalcante.
26/08/2025 Ed Alves CB/DA Press. Politica. CPMI do INSS. Na foto, Deputado Sostenes Cavalcante. crédito: Ed Alves CB/DA Press

Parlamentares da oposição devem se reunir nesta terça-feira (17/3) para discutir estratégias políticas e jurídicas destinadas a pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) a autorizar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O movimento ocorre enquanto ele permanece internado no hospital DF Star, em Brasília.

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A articulação foi confirmada ao Correio Braziliense pelo líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, na manhã desta segunda-feira (16/3). Segundo o parlamentar, integrantes da oposição avaliam que há demora do Judiciário em analisar o caso e atribuem a situação a uma suposta “politicagem” do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Segundo o último boletim médico, Bolsonaro apresentou melhora na função renal, mas continua internado na unidade de terapia intensiva desde a semana passada. O quadro clínico é considerado estável, porém ainda não há previsão de alta hospitalar.

O ex-presidente foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana. Exames recentes indicaram aumento de marcadores inflamatórios, o que levou a equipe médica a reforçar o tratamento com antibióticos. Ele permanece sob monitoramento intensivo, recebendo suporte clínico contínuo, além de sessões de fisioterapia respiratória e motora.

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Após a internação, a defesa informou que pretende utilizar os laudos médicos para solicitar ao STF a conversão da pena em prisão domiciliar.

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Bolsonaro foi levado ao hospital após apresentar febre alta e calafrios no Complexo Penitenciário da Papuda, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.

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