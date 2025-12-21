Assine
overlay
Início PlatôBr

O comentário de aliados de Sóstenes sobre os R$ 430 mil apreendidos pela PF

Alvo de operação da PF, Sóstenes Cavalcante disse que quantia apreendida em espécie foi da venda de um imóvel

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
21/12/2025 04:10

compartilhe

SIGA
x
O comentário de aliados de Sóstenes sobre os R$ 430 mil apreendidos pela PF
O comentário de aliados de Sóstenes sobre os R$ 430 mil apreendidos pela PF crédito: Platobr Politica

Aliados de Sóstenes Cavalcante, líder do PL e alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira, 19, vêm comentando nos bastidores que a justificativa dele para os R$ 430 mil apreendidos em um flat em Brasília foi “pouco convincente”. O líder do PL disse que o dinheiro tem origem na venda de um imóvel.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Deputados de direita, em especial de partidos do Centrão, apontaram o “nervosismo” de Sóstenes durante a coletiva de imprensa dada logo após a operação. Esses parlamentares avaliaram também que, como um “político profissional”, o líder do PL deveria ter apresentado provas mais contundentes sobre a origem do dinheiro.

Sóstenes Cavalcante foi alvo, junto com o deputado Carlos Jordy, também do PL do Rio de Janeiro, de uma operação da PF por suspeita de desvio de cota parlamentar em contratos com empresas falsas de aluguel de veículos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O valor encontrado é oriundo de contrato limpo, venda de um imóvel. Quem quer viver de corrupção não mantém dinheiro lacrado. É dinheiro lícito. Eu vendi um imóvel e recebi em dinheiro lacrado, é declarado em meu Imposto de Renda. Eu recebi o dinheiro recentemente e, com a correria do trabalho, acabei não fazendo o depósito”, disse Sóstenes a jornalistas.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay