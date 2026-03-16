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Bolsonaro apresenta melhora do quadro clínico, mas sem previsão de alta

Ex-presidente segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo. Ainda não há previsão de alta

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Repórter
16/03/2026 13:30

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Bolsonaro caminha pelo hospital durante internação ano passado
Bolsonaro caminha pelo hospital durante internação ano passado crédito: Redes sociais/Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma evolução positiva em seu estado de saúde nas últimas 24 horas, conforme aponta o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (16/03).

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No último dia 13, Bolsonaro foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, com pneumonia bacteriana bilateral, resultante de um episódio de broncoaspiração. 

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De acordo com a equipe médica, o ex-presidente demonstrou melhora tanto clínica quanto laboratorial e os exames, mais recentes indicam recuperação da função renal e redução parcial nos marcadores inflamatórios, o que sinaliza uma resposta favorável ao tratamento com antibióticos que vem sendo administrado. 

Apesar da melhora, não há previsão de alta neste momento e o ex-presidente segue na UTI.

Confira a íntegra da nota 

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Inten iva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de
broncoaspiração. Apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 hrs, com recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios, denotando resposta favorável à antibioticoterapia instituída. Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão
de alta da UTI neste momento."

Dr. Claudio Birolini - Cirurgião Geral

Dr. Leandro Echenique - Cardiologista

Dr. Brasil Caiado - Cardiologista

Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. - Coordenador  da UTI Geral

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Dr. Allisson B. Barcelos Borges - Diretor Geral

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