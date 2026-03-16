Carlos divulga foto de Bolsonaro no hospital

Filho “02” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro (PL) divulgou uma foto do pai no hospital DF Star, onde está internado em Brasília (DF) em meio a uma pneumonia bacteriana.

O ex-presidente deixou a UTI e passou para o tratamento semi-intensivo nesta tarde. Carlos relatou que o quadro segue “muito delicado”.

“Sua pneumonia bacteriana persiste, mantendo sua respiração muito debilitada. Isso também tem afetado sua voz, equilíbrio e a condição de seus pulmões, que seguem sob observação permanente”, escreveu, em post no X (antigo Twitter).

Foto de Bolsonaro no hospital DF Star, em Brasília Reprodução/Carlos Bolsonaro

Bolsonaro internado

A publicação mostra uma foto de Bolsonaro em pé enquanto é examinado por duas mulheres. A imagem parece ter sido tirada acidentalmente, com dedos cobrindo parcialmente a lente.

“Consegui conversar um pouco com ele, mas a dificuldade para falar ainda é grande, assim como os soluços que permanecem. Todo o processo de observação segue sensível e necessário”, disse Carlos.

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O “02” completou a mensagem pedindo “boas energias e orações” e agradecendo pelo carinho de apoiadores.

