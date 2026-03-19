As razões do otimismo de aliados para a prisão domiciliar de Bolsonaro

Com mais um movimento do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), que agendou visitas a cinco ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) para esta quinta-feira, 19, os pedidos pela prisão domiciliar de Jair Bolsonaro alimentam a expectativa de familiares e aliados. Uma nova solicitação foi apresentada pela defesa do ex-presidente na terça-feira, 17, e reforçada por requerimento assinado por 175 deputados que pedem a mudança do regime prisional do ex-presidente.

Como uma força-tarefa, aliados e familiares apostam no fato de que Bolsonaro necessita, segundo a equipe médica, de acompanhamento noturno, o que não é permitido atualmente na Papudinha. O ex-presidente está internado a UTI do hospital DF Star, em Brasília, onde trata uma broncopneumonia. Os médicos acreditam que o ex-presidente deve receber alta nos próximos dias.

Além do governador paulista e da bancada bolsonarista, Flávio Bolsonaro também entrou em campo e esteve na terça-feira, 17, com o ministro Alexandre de Moraes, relator no STF do processo que levou à condenação do ex-presidente, para reforçar os pedidos de transferência do pai para casa. Moraes aguarda a finalização da perícia oficial para embasar a decisão. A expectativa é que até semana que vem haja um posicionamento da Corte.

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Em janeiro, Michelle Bolsonaro esteve com o ministro para argumentar em favor da prisão domiciliar do marido. Ela queria que Bolsonaro saísse da Superintendência da Polícia Federal e retornasse para sua casa no Lago Sul, em Brasília. Depois dessa iniciativa, Moraes determinou a transferência o ex-presidente para a Papudinha, onde ele tem mais espaço, conforto e monitoramento por uma equipe médica.