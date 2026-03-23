BANCO MASTER

CPMI do INSS não localiza ex de Vorcaro e avalia condução coercitiva

A influenciadora Martha Graeff também é aguardada na CPI do Crime Organizado, na quarta-feira (25/3), porém não foi encontrada por nenhuma das cúpulas

Letícia Corrêa
Repórter
23/03/2026 12:42

Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, diz que Marta Graef pode esclarecer diálogos e relações do empresário com autoridades. crédito: Divulgação/Instagram

A CPMI do INSS ainda não localizou a ex-noiva de Daniel Vorcaro, Martha Graeff, de acordo com o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL). Além da convocação como testemunha para a última oitiva do colegiado, que ocorre nesta segunda-feira (23/3), a influencer também tem a presença esperada na CPI do Crime Organizado, na próxima quarta-feira, porém não foi encontrada por nenhuma das comissões.

A assessoria da CPMI afirmou que a Polícia Legislativa do Senado tentou diversas formas de contato para confirmar a presença de Graeff, mas não obteve resposta.

Com a falta de justificativa formal para a ausência da ex-noiva do dono do Banco Master, parlamentares avaliam a possibilidade de condução coercitiva, ou seja, de levar Martha sob custódia policial para depor.

A medida, porém, seria praticamente inviável sem o prolongamento da CPMI, que está sob decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Segundo Gaspar, uma condução coercitiva só ocorre em uma comissão por ausência injustificada na segunda convocação, e se tiver havido intimação da depoente.

Caso o fim da comissão não seja adiado, os senadores e deputados devem finalizar os trabalhos no sábado (28), o que prejudicaria o possível depoimento à força de Graeff.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

