A agenda de Daniel Vorcaro

A agenda de telefones no celular do “banqueiro” Daniel Vorcaro é tão poderosa quanto eclética, conferiu a equipe da Coluna. Do diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, até o empresário João Dória Neto. Do advogado criminalista Kakay ao ex-todo poderoso José Dirceu, fundador do PT e pré-candidato a deputado federal. Da política, desfilam no cadastro o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Motta. O governador Ibaneis Rocha – que controla o BRB enrolado nas denúncias da compra do Banco Master –; o senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS; o ex-ministro dos Aeroportos, Silvio Costa Filho; e os presidentes do PP e União, senador Ciro Nogueira e Antônio Rueda, respectivamente. Mas o que chama atenção são alguns nomes do Judiciário. Do STF, tem Alexandre de Moraes, Kassio Nunes e o ex-Ricardo Lewandowski; e do STJ aparece Benedito Gonçalves. Consta também o nome “Vivi Moraes”, que vem a ser a esposa do ministro, com quem Vorcaro fechou contrato de R$ 129 milhões por serviços advocatícios. Detalhe: quando soube que vazaria contrato de consultoria de R$ 250 mil da banca do filho com Vorcaro, desde que era do STF, Lewandowski saiu de fininho do MJ.

Dois bancos rivais

Eugênio Kruschewsky, o famoso advogado de Daniel Vorcaro, e procurador no Estado da Bahia, advoga também (em duas ações) para o inimigo figadal do “banqueiro” preso, o bilionário banqueiro – de verdade – André Esteves. Será que eles sabem um do outro?

Apagão (moral)

Governos do Brasil – de uns três mandatos para cá – sofrem de um apagão moral e estrutural que força evasão de servidores federais, em especial nas agências reguladoras. Os profissionais abandonam os empregos ou pedem demissão para tentar cargos por outros concursos nos Estados. O relatório está nas mãos de ministros.

Sobre Poderes

Ex-esposa de Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, a advogada Roberta Rangel corre o risco de perder dois dos quatro sócios da banca, comenta-se entre portas advocatícias. Hoje, ela conta no escritório com Ricardo Pinto, Daniela Cavaliere, Igor Falcão e Rafael Alemar como parceiros.

Nas redes...

Pesquisa da DadoDado Insights, parceira da Coluna em monitoramento de políticos nas redes, aponta equilíbrio online entre o prefeito Eduardo Paes (PSD) e o ex-capitão do BOPE Rodrigo Pimentel (sem partido), potenciais candidatos ao Governo. No período de 13/2 e 12/3, Pimentel aparece na liderança com 83,8 pontos. Paes é o 2º com 83,4 pontos. Ítalo Marsili (Novo) teve 57,1 pontos. Douglas Ruas (PL) obteve 52,5.

Brasília em Paris

Com curadoria de Danielle Athayde e realização do Instituto Artetude Cultural, a exposição “Brasília: da Utopia à Capital” foi inaugurada no Palais d’Iéna em Paris. A mostra insere a capital como um dos maiores símbolos de experimentação urbanística do século XX, concebida por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. O Embaixador Ricardo Neiva prestigiou a abertura, que contou com a co-organizadora Leiliane Rebouças.

ESPLANADEIRA

#WAYP é a plataforma para quem busca espaços petfriendly. #Encontro Sul-Brasileiro de Prerrogativas, em Foz (PR), debateu uso de IA no Judiciário. #IDIS recebe Mott Foundation para acompanhar o Transformando Territórios. #OT Cast, podcast Oliveira Trust, debate dinâmicas do mercado de capitais. #Adesão de hotéis ao Mercado Livre cresce 68% na carteira da Prime Energy. #Imply ElevenTickets encerrou 2025 com R$ 3,2 bi movimentados e 65 mi de ingressos vendidos. #Acerta Consultoria promove hoje palestra sobre protagonismo feminino, no Recreio Shopping (RJ).

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