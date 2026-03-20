Assine
overlay
Início Política
VORCARO

Cela de Vorcaro só tem cama e banheiro e é cercada por grade

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, está em uma cela comum, diferentemente de Bolsonaro, quando ficou preso na Superintendência da Polícia Federal

Publicidade
Carregando...
RL
RAQUEL LOPES
RL
RAQUEL LOPES
Repórter
20/03/2026 16:03 - atualizado em 20/03/2026 16:04

compartilhe

SIGA
x
Daniel Vorcaro, quando deu entrada no sistema prisional de São Paulo
Daniel Vorcaro, quando deu entrada no sistema prisional de São Paulo crédito: Reprodução

FOLHAPRESS - Diferentemente da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quando ficou preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, está em uma cela comum com cama, banheiro e cercada por grades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Bolsonaro, por sua vez, permaneceu em uma sala de Estado, sem grades, equipada com banheiro, armários, televisão e frigobar. O espaço é reservado a autoridades por lei, como ex-presidentes.

Vorcaro foi transferido nessa quinta-feira (19/3) do Presídio Federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, para discutir os termos de sua delação premiada.

Leia Mais

A decisão foi tomada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que relata o inquérito sobre irregularidades relacionadas à instituição financeira, a pedido da defesa de Vorcaro. Ele foi transferido de helicóptero. O ex-presidente Jair Bolsonaro também ficou preso na Superintendência até janeiro deste ano, quando foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, área conhecida como Papudinha.

Daniel Vorcaro

Vorcaro foi preso pela primeira vez em 17 de novembro, quando tentava embarcar para o exterior, no aeroporto de Guarulhos. A PF desconfia que ele tentava fugir do país, mas ele argumenta que viajaria para encontrar investidores interessados em comprar o Banco Master.

Ele foi solto dez dias depois e voltou a ser preso em 4 de março deste ano, em fase da operação policial Compliance Zero que também atingiu servidores do Banco Central.

Na última semana, ele anunciou uma troca na sua defesa, e substabeleceu procuração para o advogado José Luis Oliveira Lima, conhecido como Juca.

Juca já conduziu delações premiadas delicadas, como a do ex-presidente da OAS Leo Pinheiro na Operação Lava Jato.

O advogado também teve como cliente o ex-ministro José Dirceu na época do escândalo do mensalão, em 2012, e representou o general Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro, no processo da tentativa de golpe de Estado no Brasil.

Eventual acordo

Segundo a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Vorcaro não pretende envolver ministros do Supremo em um eventual acordo relacionado ao Master e tem dito que fará isso apenas se for inevitável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Liquidado pela autoridade monetária em novembro, o Banco Master já causou perdas de mais de R$ 50 bilhões a diferentes entidades, incluindo o FGC (Fundo Garantidor de Créditos) e fundos de pensão.

Tópicos relacionados:

daniel-vorcaro jair-bolsonaro policia stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay