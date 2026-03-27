Zendaya anuncia pausa na carreira para 2027

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ano de 2026 será marcado pela forte presença de Zendaya nas telonas. A atriz integra o elenco de cinco grandes lançamentos ao longo do ano: os filmes “O drama”, “Homem-Aranha: um novo dia”, “A Odisseia” e “Duna 3” e a terceira temporada da série “Euphoria”. Apesar da intensa agenda, a estrela já adiantou que pretende se afastar temporariamente da carreira.

“Espero que vocês não se cansem de mim este ano, porque depois disso vou desaparecer por um tempo”, disse em entrevista ao site Fandango.

Fora das telas, Zendaya também esteve no centro de rumores recentes. Especulações sobre um possível casamento com Tom Holland ganharam força nas redes sociais. Em entrevista ao Access Hollywood, o stylist da atriz Law Roach afirmou: “O casamento já aconteceu. Vocês perderam”.

O casal, que se conheceu em 2016 durante as filmagens de “Homem-Aranha: de volta ao lar", mantém a vida pessoal discreta e não comentou oficialmente o assunto. No entanto, nas redes sociais, muita gente aposta que a pausa na carreira tem a ver com o próximo passo da relação, dizendo que a estrela se tornará mãe.

Lançamentos em 2026

Entre os destaques da agenda de 2026 está “O drama”, longa protagonizado por Zendaya ao lado de Robert Pattinson. O filme é escrito e dirigido por Kristoffer Borgli e conta ainda com Alana Haim, Mamoudou Athie e Hailey Gates no elenco.

Na trama, um casal apaixonado vive os momentos finais antes do casamento quando segredos inesperados vêm à tona durante um encontro entre amigos. A revelação abala profundamente a relação, colocando em dúvida a confiança e levando os dois a questionarem se realmente se conhecem — e se ainda há futuro juntos. A comédia romântica estreia nos cinemas brasileiros em 9 de abril.

Além do novo longa, Zendaya retorna a franquias de grande sucesso. Em “Homem-Aranha: um novo dia", ela volta a atuar ao lado de Tom Holland, com quem também divide cena em "A Odisseia”, novo projeto dirigido por Christopher Nolan, previsto para julho.

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A atriz também marca presença em “Duna 3”, sequência da aclamada saga de ficção científica protagonizada por Timothee Chalamet.