Tom Holland e Zendaya protegem relacionamento e ator se afasta da web

677

O ator revelou que se sente afetado e prejudicado mentalmente ao ler comentários online sobre si e, por isso, decidiu se afastar do Instagram. (foto: Emma McIntyre)



Segundo Holland, ambos são 'incrivelmente protetores' em relação ao relacionamento e desejam mantê-lo o mais íntimo possível. Os dois se conheceram durante as filmagens de "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017) e oficializaram a relação em 2021, após serem vistos em um momento romântico por paparazzi. O ator afirmou que a relação é algo que pertence apenas a eles e não está relacionada às suas carreiras. Tom Holland e Zendaya, um dos casais mais adorados de Hollywood, vivem uma relação discreta desde 2021. Em entrevista ao Hollywood Reporter, o protagonista de Homem-Aranha explicou por que o casal opta por manter a privacidade e fazer poucas aparições públicas juntos.Segundo Holland, ambos são 'incrivelmente protetores' em relação ao relacionamento e desejam mantê-lo o mais íntimo possível. Os dois se conheceram durante as filmagens de "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017) e oficializaram a relação em 2021, após serem vistos em um momento romântico por paparazzi. O ator afirmou que a relação é algo que pertence apenas a eles e não está relacionada às suas carreiras.





Holland, aos 27 anos, argumenta que os jovens de hoje vivem sob a pressão da opinião pública e a expectativa de compartilhar todos os momentos de suas vidas nas redes sociais. Isso, segundo ele, causa estresse e dificuldades.





Além disso, o ator decidiu dar uma pausa na carreira após o lançamento de "Entre Estranhos" (The Crowded Room), nova série do Apple TV+. Em entrevista à Variety, ele citou as filmagens intensas, a exigência de interpretar um personagem com sérios problemas de saúde mental e o desafio de conciliar as funções de ator e produtor como motivos para a decisão. Holland desabafou sobre as dificuldades enfrentadas na produção da série, que o levaram a explorar emoções desconhecidas e a lidar com pressões adicionais no set de filmagem.