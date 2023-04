Bruna Marquezine posa ao lado de Zendaya e internet comemora: 'Venceu'

Bruna é admiradora declarada de Zendaya (foto: Reprodução/Redes sociais ) A brasileira Bruna Marquezine conheceu a estrela da série Euphoria Zendaya, em Los Angeles, nos Estados Unidos, nessa terça-feira (25/4), e os cliques desse encontro renderam nas redes sociais. Os fãs supõem como foi o encontro, já que Bruna é admiradora declarada de Zendaya, e comemoram a conquista.





“Só consegui lembrar de quando a Bruna foi no Poddelas e falou umas três vezes o quanto queria conhecer a diva suprema Zendaya”, lembrou uma pessoa.





As atrizes participaram do CinemaCon, evento de divulgação da Warner. Bruna estava promovendo o filme Besouro Azul, da DC, e Zendaya o longa Duna: Parte 2. Os filmes têm estreia prevista para este ano.





Bruna Marquezine com Zendaya, ela sabe que venceu %u2014 Jovi (@nevesjovii) April 27, 2023

eu choro por coisas bobas, agr estou chorando pq vi a foto de bruna marquezine com zendaya %u2014 shai (@shaianeteixeir) April 27, 2023

A ZENDAYA REPOSTOU A BRUNA MARQUEZINE MEU DEUSSSSSSS %u2014 feto da rihanna (@llbarbosa_) April 27, 2023





Admiração antiga

Mais tarde no Twitter, Marquezine postou uma coleção de fotos do encontro, relembrando uma publicação de 2020, em que estava na torcida pela norte-americana na premiação do Emmy daquele ano. Para mostrar que conseguiu realizar um desejo antigo.





“Me emociono toda vez que vejo vídeos da Zendaya ganhando seu merecidíssimo Emmy. Ela fez história! Sou muito cadelinha. Z, você me inspira e me enche de alegria e esperança.”, tuitou Bruna na época.





Nos comentários, as pessoas ficaram felizes pela brasileira e deduziram que o encontro teve tietagem por parte de Bruna.