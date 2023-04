Primavera Sound terá transmissão ao vivo; saiba como assistir

Primavera Sound de Barcelona e Madrid será realizado entre os dias 1 a 10 de junho (foto: Gaelle Beri/Divulgação) O Amazon Music anunciou nesta quarta-feira (26/4) que transmitirá exclusivamente shows selecionados das edições 2023 do Primavera Sound, direto de Barcelona e Madrid. Com shows de Rosalía, Halsey, Kendrick Lamar, New Order e vários outros, o festival será realizado direto do Parc del Forum (Barcelona), de 1 a 3 de junho, e da Ciudad del Rock (Arganda del Rey - Madrid), de 8 a 10 de junho.





Para assistir, a transmissão estará disponível no canal do Amazon Music na Twitch de ambos os festivais, a partir das 14h30 de cada dia, horário de Brasília.





No primeiro fim de semana, os inscritos terão a oportunidade de escolher entre dois canais diferentes que cobrirão uma vasta seleção de artistas do festival, direto de Barcelona, permitindo aos que assistem em casa sintonizar uma variedade de shows ao longo do evento. Além disso, os comentários estarão disponíveis em inglês, com legendas em espanhol, em ambos os canais da Twitch. Todo o conteúdo transmitido pelo Primavera Sound será gratuito na Twitch e no Prime Video.





No segundo fim de semana, diretamente de Madrid, os fãs terão a oportunidade de sintonizar ainda mais conteúdo dos bastidores, entrevistas e shows selecionados no canal do Amazon Music na Twitch. O espetáculo será transmitido ao vivo, em espanhol, com legendas em inglês.

Barcelona

Madrid

Confira o line-up:





Conteúdos exclusivos





Os fãs poderão ainda conferir conteúdos exclusivos disponíveis apenas na transmissão do Amazon Music, que incluirão atuações em vários palcos do festival, entrevistas com alguns dos artistas mais badalados do Primavera Sound, bem como conteúdos dos bastidores. O Amazon Music também patrocinará um dos palcos do evento, o Amazon Music Stage.





O Amazon Music dará aos fãs de música que estarão presentes no evento a oportunidade de criar seu próprio conteúdo Primavera Sound. Um espaço experimental feito especialmente sob medida oferecerá ao público a oportunidade de criar conteúdo personalizado para suas redes sociais, além de ganhar prêmios exclusivos que darão um upgrade instantâneo para ingressos VIPs, aproximando-os ainda mais dos artistas que adoram.





O Primavera Sound espera receber centenas de milhares de fãs nos shows de Barcelona e Madri, mas pela primeira vez, milhões de fãs em todo o mundo poderão acompanhar o evento de casa e em tempo real.

A live do Amazon Music permitirá que os amantes da música fiquem próximos do festival como nunca antes aconteceu, com acesso sem precedentes a um dos festivais mais amados do mundo.

Compromisso com a música

Desde 2001, o Primavera Sound vem construindo um compromisso inabalável com a música ao vivo, tanto no seu epicentro em Barcelona como nos seus eventos no Porto, na América Latina e em Madrid, onde o festival abre a sua segunda sede espanhola em 2023.

Todo um universo que gira em torno da personalidade inconfundível do Primavera Sound Barcelona, um festival que celebrou o seu vigésimo aniversário em 2022 com uma histórica edição dupla, depois de dois anos sem apresentações por causa da pandemia.

Desde seus primeiros passos como um evento de um dia em Poble Espanyol até ao seu status atual como um evento com repercussões internacionais que transforma o Parc del Fòrum na capital mundial da música, tem sido o narrador musical do seu tempo e lugar, com lineups incomparáveis.