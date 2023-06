Homem-Aranha 4 com Holland e Zendaya está em desenvolvimento, mas pausado

677

Filme tem Tom Holland como o super-herói e Zendaya como coadjuvante. (foto: Marvel/Divulgação) A produtora Amy Pascal confirmou que o filme Homem-Aranha 4, com Tom Holland e Zendaya no elenco, está em desenvolvimento, mas enfrenta uma pausa temporária devido à greve dos roteiristas nos Estados Unidos. Pascal explicou a situação em entrevista à Variety, destacando que a equipe está comprometida em apoiar os roteiristas durante a greve e retomará o projeto assim que a situação for resolvida.





Além do Homem-Aranha 4, Amy Pascal também revelou que um filme live-action do personagem Miles Morales, protagonista de Homem-Aranha no Aranhaverso, está em andamento. A produção está relacionada ao lançamento do quarto filme da animação, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, que estreia nesta quinta-feira, 1º de maio.





Homem-Aranha: Sem Volta Pra Casa, foi o filme da franquia, com Tom Holland como o super-herói e Zendaya como atriz coadjuvante.





As informações sobre o universo do Homem-Aranha, tanto nos cinemas quanto na televisão, têm gerado grande interesse do público e da crítica. A parceria entre a Amazon e a Sony para o desenvolvimento de séries live-action relacionadas ao universo do Homem-Aranha é mais um exemplo do sucesso do personagem.