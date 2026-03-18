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NOVAS AVENTURAS DE PETER PARKER

Novo filme do ‘Homem-Aranha’ ganha primeiro trailer

Tom Holland volta ao papel de super-herói em novo longa, que chega aos cinemas em 30 de julho

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
18/03/2026 11:23

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Tom Holland retorna ao papel de Homem-Aranha
Tom Holland retorna ao papel de Homem-Aranha crédito: Sony / Reprodução

A Sony Pictures divulgou nesta quarta-feira (18/3) o primeiro trailer de “Homem-Aranha: um novo dia”, quarto filme da franquia estrelada por Tom Holland como o super-herói da Marvel. O longa chega aos cinemas brasileiros em 30 de julho de 2026. A direção é de Destin Daniel Cretton, responsável por “ShangChi” e a “Lenda dos dez anéis”.

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O vídeo promocional confirma o retorno de nomes conhecidos do elenco, como Zendaya no papel de MJ e Jacob Batalon como Ned. A trama funciona como continuação direta de Homem-Aranha: sem volta para casa”, com episódios se passando quatro anos depois. 

No final do longa anterior, Peter Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) que lance um feitiço para que todos esqueçam sua identidade secreta. Com isso, MJ e Ned deixam de ter qualquer memória de Peter Parker ou de sua relação com o herói. O novo filme mostra o protagonista lidando com as consequências dessa decisão.

Agora adulto e sozinho, Peter Parker tenta reconstruir sua vida enquanto atua como um Homem-Aranha em tempo integral. No trailer, MJ aparece estudando no Massachusetts Institute of Technology (MIT) ao lado de Ned. Sem lembrar do passado com Peter, a personagem seguiu sua vida e chega a demonstrar interesse por outro jovem durante uma festa, o que provoca ciúmes no protagonista. O novo namorado de MJ será interpretado por Eman Esfandi.

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O trailer também sugere que Peter Parker enfrentará uma crise envolvendo seus poderes. Diferente de outras versões do personagem, o Homem-Aranha interpretado por Holland utiliza lançadores artificiais de teia, e a narrativa indica que ele poderá passar por uma nova mutação.

Uma das cenas mais comentadas recria a capa clássica da primeira aparição do herói nos quadrinhos, quando o personagem salva um homem enquanto se balança entre prédios de Nova York. A sequência é considerada uma homenagem direta à origem do personagem na cultura pop.

Novos aliados e vários vilões

O trailer também revela a participação de outros personagens do universo Marvel. Entre eles estão o anti-herói Justiceiro, interpretado por Jon Bernthal, e Bruce Banner, o Hulk, vivido novamente por Mark Ruffalo.

Outro retorno confirmado é o do vilão Escorpião, interpretado por Michael Mando. O material também apresenta novos antagonistas, incluindo o clássico vilão Bumerangue, que fará sua primeira aparição em live-action em um filme do Homem-Aranha. Outro destaque é a organização criminosa conhecida como Tentáculo.

Há ainda um vilão misterioso encapuzado que aparece nas imagens, aparentemente com poderes de manipulação mental.

Uma das maiores curiosidades entre os fãs envolve a participação da atriz Sadie Sink, a Max da série “Stranger things”. A atriz foi confirmada no elenco, mas não aparece no primeiro trailer. 

Nas redes sociais, fãs especulam que ela possa interpretar Mary Jane Watson, uma das personagens mais importantes da mitologia do herói nos quadrinhos. Outra teoria sugere que Sink poderia viver Jean Grey, embora nada tenha sido confirmado oficialmente.

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Tom Holland protagonizou uma cena fofa durante uma coletiva ao citarem sua parceira, Zendaya. Um jornalista mencionou que sua filha conheceu sua “namorada”, e Holland, sorrindo, o corrigiu: “Noiva”.-Reprodução/Instagram
Tom Holland protagonizou uma cena fofa durante uma coletiva ao citarem sua parceira, Zendaya. Um jornalista mencionou que sua filha conheceu sua “namorada”, e Holland, sorrindo, o corrigiu: “Noiva”. Reprodução/Instagram
As suspeitas de noivado surgiram após o Globo de Ouro 2025, quando fãs perceberam um grande anel de diamante no dedo anelar esquerdo de Zendaya. Segundo rumores, o casal teria ficado noivo entre o Natal e o Ano Novo de 2024, em um momento íntimo na casa da família da atriz. -Reprodução/Instagram
As suspeitas de noivado surgiram após o Globo de Ouro 2025, quando fãs perceberam um grande anel de diamante no dedo anelar esquerdo de Zendaya. Segundo rumores, o casal teria ficado noivo entre o Natal e o Ano Novo de 2024, em um momento íntimo na casa da família da atriz. Reprodução/Instagram
O casal se conheceu nos bastidores do filme
O casal se conheceu nos bastidores do filme "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" em 2017 e tornou o romance público em 2021. Reprodução/Homem-Aranha
Esse não foi o único filme de sucesso na carreira da atriz. Conheça, a seguir, a trajetória e veja curiosidades sobre uma das novas
Esse não foi o único filme de sucesso na carreira da atriz. Conheça, a seguir, a trajetória e veja curiosidades sobre uma das novas "queridinhas" de Hollywood! wikimedia commons/Toglenn
Zendaya Maree Stoermer Coleman, mais conhecida como Zendaya, nasceu em 1º de setembro de 1996, em Oakland, Califórnia.-Reprodução/@zendaya
Zendaya Maree Stoermer Coleman, mais conhecida como Zendaya, nasceu em 1º de setembro de 1996, em Oakland, Califórnia. Reprodução/@zendaya
Ela começou sua carreira no entretenimento ainda jovem, inicialmente trabalhando como modelo infantil e dançarina.-wikimedia commons/Nicole Alexander
Ela começou sua carreira no entretenimento ainda jovem, inicialmente trabalhando como modelo infantil e dançarina. wikimedia commons/Nicole Alexander
Sua primeira grande oportunidade veio com a série de televisão do Disney Channel,
Sua primeira grande oportunidade veio com a série de televisão do Disney Channel, "No Ritmo", em 2010, na qual interpretou a personagem Rocky Blue. reprodução/instagram @zendaya
O sucesso na série permitiu que Zendaya demonstrasse suas habilidades em atuação e dança, e ela rapidamente se tornou uma figura popular entre o público jovem.-divulgação
O sucesso na série permitiu que Zendaya demonstrasse suas habilidades em atuação e dança, e ela rapidamente se tornou uma figura popular entre o público jovem. divulgação
Após
Após "No Ritmo", Zendaya continuou sua carreira na Disney como a estrela da série "Agente K.C.", onde não só atuou, mas também serviu como co-produtora, demonstrando seu desejo de ter maior controle criativo sobre seus projetos. reprodução
No entanto, foi no cinema que Zendaya realmente começou a se estabelecer como uma das atrizes mais promissoras de sua geração. -reprodução
No entanto, foi no cinema que Zendaya realmente começou a se estabelecer como uma das atrizes mais promissoras de sua geração. reprodução
Seu papel como Michelle
Seu papel como Michelle "MJ" Jones nos filmes do Homem-Aranha do Universo Cinematográfico Marvel, começando com "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017), trouxe reconhecimento global. reprodução
A personagem
A personagem "MJ" foi reinterpretada como uma versão moderna e independente do interesse amoroso de Peter Parker, e Zendaya conquistou o público com uma interpretação carismática. divulgação
Outro marco em sua carreira foi o papel de Rue Bennett na série
Outro marco em sua carreira foi o papel de Rue Bennett na série "Euphoria", da HBO, que estreou em 2019. Divulgação
Sua performance intensa e emocional como uma jovem lutando contra o vício e os desafios da adolescência rendeu aclamação da crítica. -divulgação/hbo
Sua performance intensa e emocional como uma jovem lutando contra o vício e os desafios da adolescência rendeu aclamação da crítica. divulgação/hbo
Outro papel de destaque foi a trapezista Anne Wheeler em
Outro papel de destaque foi a trapezista Anne Wheeler em "O Rei do Show", onde contracena com Zac Efron. Sua atuação e química com o ator foram muito elogiadas, especialmente na performance da música “Rewrite the Stars”. Divulgação
O resultado veio em 2020, quando Zendaya fez história ao se tornar a atriz mais jovem a ganhar o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática.-Divulgação
O resultado veio em 2020, quando Zendaya fez história ao se tornar a atriz mais jovem a ganhar o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática. Divulgação
Além de sua carreira como atriz, Zendaya também se aventurou na música, lançando singles como
Além de sua carreira como atriz, Zendaya também se aventurou na música, lançando singles como "Replay" e colaborando em várias trilhas sonoras, como da animação "Pé Pequeno". wikimedia commons/Toglenn
A atriz também se notabilizou por participar de clipes de artistas famosos da música, como Beyoncé, Taylor Swift e Bruno Mars.-reprodução
A atriz também se notabilizou por participar de clipes de artistas famosos da música, como Beyoncé, Taylor Swift e Bruno Mars. reprodução
Zendaya Ã© tambÃ©m uma defensora de causas sociais, eventualmente usando suas fama para discutir questÃµes como igualdade racial, justiÃ§a social e empoderamento feminino. -Wikimedia Commons / Gage Skidmore
Zendaya Ã© tambÃ©m uma defensora de causas sociais, eventualmente usando suas fama para discutir questÃµes como igualdade racial, justiÃ§a social e empoderamento feminino. Wikimedia Commons / Gage Skidmore
Em seu aniversÃ¡rio de 18 anos, a atriz comemorou com uma campanha para ajudar a alimentar pelo menos 150 crianÃ§as com fome no Haiti, na TanzÃ¢nia e nas Filipinas.-youtube/MTV International
Em seu aniversÃ¡rio de 18 anos, a atriz comemorou com uma campanha para ajudar a alimentar pelo menos 150 crianÃ§as com fome no Haiti, na TanzÃ¢nia e nas Filipinas. youtube/MTV International
Recentemente, a atriz se destacou em outra franquia de sucesso no mundo todo:
Recentemente, a atriz se destacou em outra franquia de sucesso no mundo todo: "Duna" (2021) e "Duna: Parte 2" (2024). Divulgação
Também em 2024, a atriz recebeu elogios da crítica pela sua interpretação no filme
Também em 2024, a atriz recebeu elogios da crítica pela sua interpretação no filme "Rivais", do diretor italiano Luca Guadagnino. divulgação

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