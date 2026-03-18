Novo filme do ‘Homem-Aranha’ ganha primeiro trailer

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Sony Pictures divulgou nesta quarta-feira (18/3) o primeiro trailer de “Homem-Aranha: um novo dia”, quarto filme da franquia estrelada por Tom Holland como o super-herói da Marvel. O longa chega aos cinemas brasileiros em 30 de julho de 2026. A direção é de Destin Daniel Cretton, responsável por “ShangChi” e a “Lenda dos dez anéis”.

Um Novo Dia começa agora. Assista ao trailer oficial de #HomemAranhaUmNovoDia – Exclusivamente nos cinemas em 30 de julho. pic.twitter.com/fQEcHzn4As — Sony Pictures Brasil (@SonyPicturesBr) March 18, 2026

O vídeo promocional confirma o retorno de nomes conhecidos do elenco, como Zendaya no papel de MJ e Jacob Batalon como Ned. A trama funciona como continuação direta de “Homem-Aranha: sem volta para casa”, com episódios se passando quatro anos depois.

No final do longa anterior, Peter Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) que lance um feitiço para que todos esqueçam sua identidade secreta. Com isso, MJ e Ned deixam de ter qualquer memória de Peter Parker ou de sua relação com o herói. O novo filme mostra o protagonista lidando com as consequências dessa decisão.

Agora adulto e sozinho, Peter Parker tenta reconstruir sua vida enquanto atua como um Homem-Aranha em tempo integral. No trailer, MJ aparece estudando no Massachusetts Institute of Technology (MIT) ao lado de Ned. Sem lembrar do passado com Peter, a personagem seguiu sua vida e chega a demonstrar interesse por outro jovem durante uma festa, o que provoca ciúmes no protagonista. O novo namorado de MJ será interpretado por Eman Esfandi.

O trailer também sugere que Peter Parker enfrentará uma crise envolvendo seus poderes. Diferente de outras versões do personagem, o Homem-Aranha interpretado por Holland utiliza lançadores artificiais de teia, e a narrativa indica que ele poderá passar por uma nova mutação.

Uma das cenas mais comentadas recria a capa clássica da primeira aparição do herói nos quadrinhos, quando o personagem salva um homem enquanto se balança entre prédios de Nova York. A sequência é considerada uma homenagem direta à origem do personagem na cultura pop.

Novos aliados e vários vilões

O trailer também revela a participação de outros personagens do universo Marvel. Entre eles estão o anti-herói Justiceiro, interpretado por Jon Bernthal, e Bruce Banner, o Hulk, vivido novamente por Mark Ruffalo.

Outro retorno confirmado é o do vilão Escorpião, interpretado por Michael Mando. O material também apresenta novos antagonistas, incluindo o clássico vilão Bumerangue, que fará sua primeira aparição em live-action em um filme do Homem-Aranha. Outro destaque é a organização criminosa conhecida como Tentáculo.

Há ainda um vilão misterioso encapuzado que aparece nas imagens, aparentemente com poderes de manipulação mental.

Uma das maiores curiosidades entre os fãs envolve a participação da atriz Sadie Sink, a Max da série “Stranger things”. A atriz foi confirmada no elenco, mas não aparece no primeiro trailer.

Nas redes sociais, fãs especulam que ela possa interpretar Mary Jane Watson, uma das personagens mais importantes da mitologia do herói nos quadrinhos. Outra teoria sugere que Sink poderia viver Jean Grey, embora nada tenha sido confirmado oficialmente.

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