Como assistir filmes e séries da Marvel em ordem cronológica

Com a crescente complexidade do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), muitos fãs se perguntam como colocar em dia as dezenas de produções. A tarefa pode parecer difícil, mas seguir a ordem cronológica dos eventos, em vez da data de lançamento, é a melhor forma de entender toda a trama. Preparamos um guia completo para você maratonar e não perder nenhum detalhe importante.

A narrativa principal do MCU é dividida em sagas. A primeira é a "Saga do Infinito" (Fases 1 a 3), focada em Thanos. A atual é a "Saga do Multiverso", que abrange as Fases 4, 5 e 6, explorando realidades alternativas e culminando nos aguardados filmes Vingadores: Doomsday (2026) e Vingadores: Guerras Secretas (2027).

Leia Mais

A Saga do Infinito: o início de tudo

Esta fase estabelece as bases de todo o universo, apresentando os heróis principais e as poderosas Joias do Infinito. Para acompanhar a história desde sua origem, a ordem recomendada é:

Fase 1: “Capitão América: O Primeiro Vingador”, “Capitã Marvel”, “Homem de Ferro”, “O Incrível Hulk”, “Homem de Ferro 2”, “Thor” e “Os Vingadores”.

Fase 2: “Homem de Ferro 3”, “Thor: O Mundo Sombrio”, “Capitão América 2: O Soldado Invernal”, “Guardiões da Galáxia”, “Guardiões da Galáxia Vol. 2”, “Vingadores: Era de Ultron” e “Homem-Formiga”.

Fase 3: “Capitão América: Guerra Civil”, “Viúva Negra”, “Pantera Negra”, “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, “Doutor Estranho”, “Thor: Ragnarok”, “Homem-Formiga e a Vespa”, “Vingadores: Guerra Infinita” e “Vingadores: Ultimato”.

A Saga do Multiverso: novas realidades e ameaças

Após os eventos de "Ultimato", o MCU mergulhou no conceito de realidades alternativas. Esta nova saga explora as consequências da manipulação do tempo e do espaço, introduzindo novos heróis e ameaças multiversais que testarão os limites da realidade.

Fase 4: “WandaVision”, “Falcão e o Soldado Invernal”, “Loki” (primeira temporada), “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, “Eternos”, “Gavião Arqueiro”, “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, “Cavaleiro da Lua”, “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, “Ms. Marvel”, “Thor: Amor e Trovão” e “Mulher-Hulk: Defensora de Heróis”.

Fase 5: “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, “Guardiões da Galáxia Vol. 3”, “Invasão Secreta”, “Loki” (segunda temporada), “As Marvels”, “Eco”, “Deadpool & Wolverine”, “Agatha: Desde Sempre”, “Capitão América: Admirável Mundo Novo”, “Demolidor: Renascido” e “Thunderbolts*”.

Fase 6: “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, “Vingadores: Doomsday” e “Vingadores: Guerras Secretas”.

E as animações?

Séries animadas como “What If...?” exploram realidades alternativas e não seguem a linha do tempo principal. Elas podem ser assistidas a qualquer momento como conteúdo complementar para expandir sua compreensão do multiverso, sem impactar a cronologia central.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.