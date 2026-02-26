Assine
'Mortal kombat 2' ganha trailer brutal com Johnny Cage e Shao Kahn

Sequência promete combates ainda mais violentos e fiéis aos games; longa com Karl Urban como Johnny Cage estreia nos cinemas em maio de 2026

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/02/2026 14:04 - atualizado em 26/02/2026 14:04

'Mortal kombat 2' ganha trailer brutal com Johnny Cage e Shao Kahn
Scorpion retorna em novo filme da franquia crédito: Divulgação

A Warner Bros. Pictures liberou o primeiro trailer de “Mortal kombat 2”, revelando cenas de ação intensas e o visual de personagens aguardados pelos fãs. A prévia destaca a estreia de Karl Urban no papel de Johnny Cage e apresenta o imponente Shao Kahn, interpretado por Martyn Ford, como grande vilão da sequência.

O vídeo confirma que o novo filme manterá o tom violento e os combates sangrentos, que são a marca registrada da franquia de games. A trama coloca os campeões do Plano Terreno em uma batalha decisiva contra as forças da Exoterra, lideradas pelo tirano imperador.

Com a ameaça de Shao Kahn colocando em risco o equilíbrio entre os reinos, heróis e vilões precisam escolher seus lados. A aliança dos defensores da Terra se expande com a chegada do carismático astro de cinema Johnny Cage, que se junta à luta para determinar o destino de todos os mundos.

Elenco une veteranos e novos rostos

O elenco de “Mortal k2” traz de volta nomes conhecidos do primeiro filme, como Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano) e Tadanobu Asano (Lorde Raiden). Hiroyuki Sanada e Joe Taslim também retornam aos papéis de Scorpion e Sub-Zero, respectivamente.

Além de Karl Urban e Martyn Ford, o time de novatos inclui Tati Gabrielle como Jade e Adeline Rudolph no papel de Kitana. Mehcad Brooks, Ludi Lin, Chin Han e Damon Herriman completam o elenco principal, prometendo expandir o universo da saga nos cinemas.

Por trás das câmeras

A direção fica novamente a cargo de Simon McQuoid, diretor do longa de 2021. O roteiro é assinado por Jeremy Slater, conhecido por seu trabalho na série “Cavaleiro da Lua”. A produção reúne um time de peso, incluindo James Wan, da franquia “Invocação do mal”, Todd Garner e o próprio McQuoid.

A equipe criativa conta com o diretor de fotografia Stephen F. Windon e o compositor Benjamin Wallfisch, que também retorna para criar a trilha sonora. A New Line Cinema é a responsável pela produção e distribuição global do filme.

“Mortal kombat 2” tem estreia agendada para 7 de maio de 2026 nos cinemas brasileiros, com lançamento também em formato Imax e com versões acessíveis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

cinema filmes games mortal-kombat

