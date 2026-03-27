Sábado (28/3) é dia de comer, beber e cantar em duas praças de BH

Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH

Celebrando a cultura hispânica, por meio da gastronomia e da música, o Festival Sons & Sabores Latinos será realizado neste sábado (28/3), a partir do meio-dia, na Praça da Assembleia. Sonora Banda, Joãozito e a Parceria e alunos da escola Musicando estão entre as at rações.

Reggaeton, salsa e cumbia, entre outros ritmos, embalam a festa. A Sonora Banda vai divulgar a timba cubana, semelhante à salsa.

O chileno Aldo Miranda, cantor do grupo, conta que a proposta é conquistar os brasileiros. “Já nos apresentamos nas comunidades peruana, colombiana e venezuelana, agora estamos focados em bares tradicionais de BH. Outro dia, nos apresentamos no Chopperhead, bar de rock, e fizemos muito sucesso”, diz Aldo.

Além da timba cubana, o repertório destaca a música brasileira. “Trabalhamos muito com o portunhol, fazendo a mistura de Brasil e ritmos latinos”, afirma.

Formada há cinco anos, a banda é formada também por Vitor Gontijo (guitarra e vocal), o salvadorenho Christopher Martinez (baixo e vocal), Eduardo Amendoeira (teclados), o chileno Jhonson Encima (congas e vocal) e Paulo Fróes (bateria).

Amaury Sodré, criador do festival, informa que o evento oferecerá comidas, petiscos e pratos do Brasil e de alguns países da América Latina. “A variedade gastronômica é bem grande para atender ao público”, garante.

Glamour do arroz

Também no sábado, o Festival do Arroz encerra sua segunda edição na Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza. Bares e restaurantes venderão pratos autorais criados especialmente para o evento.

O cardápio musical contará com Paulinho Oliveira, interpretando MPB e pop rock; o bloco Micareteiros, dedicado à axé music; e a cantora e compositora Cinara Ribeiro, cujo repertório tem samba, pop, R&B e MPB.

Bolinho de arroz está entre as iguarias presentes no festival que será realizado sábado (28/3), em Santa Tereza Paula Huven/Esp.EM/D.A Press

Miriam Cerutti, idealizadora do festival, diz que a ideia é destacar o glamour do arroz, valorizando esse protagonista da mesa brasileira. Charutos, bolinhos e risotos estão entre as iguarias preparadas com o cereal.

Entre os dias 12 e 26 deste mês, ocorreu o circuito do Festival do Arroz em 18 casas da capital mineira, com o público votando nos melhores pratos. “Agora vamos eleger os três melhores em três categorias”, informa Miriam.

Serão premiados o prato mais bonito, levando-se em conta a apresentação; o mais saboroso; e o mais criativo, considerando-se montagem, apresentação e a forma de servir, além dos ingredientes utilizados.

O público será responsável por 70% da nota; os 30% restantes caberão à banca técnica formada por chefs de cozinha de BH, sob a curadoria da Rosi Campolina. “Às 15h, faremos a divulgação dos vencedores e a entrega da premiação”, avisa Miriam Cerutti.

FESTIVAL SONS & SABORES LATINOS

Sábado (28/3), a partir do meio-dia, na Praça da Assembleia, Bairro Santo Agostinho. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.

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FESTIVAL DO ARROZ

Festa de encerramento da segunda edição do evento. Sábado (28/3), a partir das 10h, na Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza. Entrada franca.