Sábado (28/3) é dia de comer, beber e cantar em duas praças de BH
Festivais levam música e sabores latino-americanos, além de delícias preparadas com arroz, às praças da Assembleia e Duque de Caxias
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Celebrando a cultura hispânica, por meio da gastronomia e da música, o Festival Sons & Sabores Latinos será realizado neste sábado (28/3), a partir do meio-dia, na Praça da Assembleia. Sonora Banda, Joãozito e a Parceria e alunos da escola Musicando estão entre as at rações.
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Reggaeton, salsa e cumbia, entre outros ritmos, embalam a festa. A Sonora Banda vai divulgar a timba cubana, semelhante à salsa.
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O chileno Aldo Miranda, cantor do grupo, conta que a proposta é conquistar os brasileiros. “Já nos apresentamos nas comunidades peruana, colombiana e venezuelana, agora estamos focados em bares tradicionais de BH. Outro dia, nos apresentamos no Chopperhead, bar de rock, e fizemos muito sucesso”, diz Aldo.
Além da timba cubana, o repertório destaca a música brasileira. “Trabalhamos muito com o portunhol, fazendo a mistura de Brasil e ritmos latinos”, afirma.
Formada há cinco anos, a banda é formada também por Vitor Gontijo (guitarra e vocal), o salvadorenho Christopher Martinez (baixo e vocal), Eduardo Amendoeira (teclados), o chileno Jhonson Encima (congas e vocal) e Paulo Fróes (bateria).
Amaury Sodré, criador do festival, informa que o evento oferecerá comidas, petiscos e pratos do Brasil e de alguns países da América Latina. “A variedade gastronômica é bem grande para atender ao público”, garante.
Glamour do arroz
Também no sábado, o Festival do Arroz encerra sua segunda edição na Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza. Bares e restaurantes venderão pratos autorais criados especialmente para o evento.
O cardápio musical contará com Paulinho Oliveira, interpretando MPB e pop rock; o bloco Micareteiros, dedicado à axé music; e a cantora e compositora Cinara Ribeiro, cujo repertório tem samba, pop, R&B e MPB.
Miriam Cerutti, idealizadora do festival, diz que a ideia é destacar o glamour do arroz, valorizando esse protagonista da mesa brasileira. Charutos, bolinhos e risotos estão entre as iguarias preparadas com o cereal.
Entre os dias 12 e 26 deste mês, ocorreu o circuito do Festival do Arroz em 18 casas da capital mineira, com o público votando nos melhores pratos. “Agora vamos eleger os três melhores em três categorias”, informa Miriam.
Serão premiados o prato mais bonito, levando-se em conta a apresentação; o mais saboroso; e o mais criativo, considerando-se montagem, apresentação e a forma de servir, além dos ingredientes utilizados.
O público será responsável por 70% da nota; os 30% restantes caberão à banca técnica formada por chefs de cozinha de BH, sob a curadoria da Rosi Campolina. “Às 15h, faremos a divulgação dos vencedores e a entrega da premiação”, avisa Miriam Cerutti.
FESTIVAL SONS & SABORES LATINOS
Sábado (28/3), a partir do meio-dia, na Praça da Assembleia, Bairro Santo Agostinho. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.
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FESTIVAL DO ARROZ
Festa de encerramento da segunda edição do evento. Sábado (28/3), a partir das 10h, na Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza. Entrada franca.