Lucas Inutilismo chega a BH com o projeto musical LVCAS

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O youtuber Lucas Inutilismo, ou LVCAS, cresceu tocando violão, guitarra e baixo. Em 2013, quando decidiu criar o canal na plataforma de vídeos, recorreu ao humor ao contar e mostrar situações cotidianas. Ele conquistou cerca de 5 milhões de inscritos no YouTube, mas sempre quis ser músico.



Treze anos após o início da carreira on-line, LVCAS vem se consolidando como cantor e multi-instrumentista e já com um álbum – “Humanamente” (2024) – e um EP – “Abatido, mas não derrotado” (AMND) (2025) – no currículo.

Nesta sexta-feira (27/3), ele chega a Belo Horizonte com a turnê de “AMND”, para única apresentação no Mister Rock.

“A música sempre ocupou um espaço muito grande de protagonismo na minha vida e caminha ao lado dessa vontade de querer criar para o entretenimento e o audiovisual, que é a minha carreira há mais tempo e me acompanha há tantos anos”, diz. “Mas estou trabalhando para que a música se torne meu principal trabalho, sem deixar o YouTube de lado”, comenta.



De pai para filho



O pai de Lucas teve um papel importante no despertar do interesse do filho pela música. Os dois ouviam muitas bandas de rock juntos, como Metallica e Queen. O gosto pela música levou LVCAS a querer aprender violão, o que o levou em seguida para a guitarra e foi se desdobrando no aprendizado de outros instrumentos.

Mas ele também sempre teve fascínio por câmeras, o que o impulsionou a criar o canal no YouTube. Lucas Inutilismo conta que chegou a estudar fotografia durante a adolescência, mas que sempre se interessou mesmo pelo vídeo.

“Acho que não houve um dia em que eu decidi exatamente criar um canal. Na verdade, criei no dia 11 de dezembro de 2013, mas não sei se veio primeiro a vontade de fazer vídeos ou a vontade de fazer música”, afirma.

“Vinte anos atrás era uma coisa totalmente diferente, a câmera digital ainda estava chegando e eu achava fantástico uma ferramenta ter sido inventada para capturar o momento.” Ele inseriu a música em seu canal antes mesmo de lançar faixas autorais.

Em 2019, criou o quadro “Em uma música”, no qual transformava acontecimentos marcantes do ano em uma canção. O estilo de vídeo viralizou e familiarizou os espectadores do canal com o universo musical de LVCAS, que manteve o quadro até 2023.

Do funk ao metal

O youtuber passou a publicar também os vídeos “Minha playlist de funk”, em que transformava sucessos do funk em metal. A partir dessa ideia, ele chegou a fazer 65 shows com a temática, entre 2022 e 2023.

“Não sei se considero isso uma ação premeditada, um plano, porque inserir a música na minha rotina, no meu trabalho, sempre foi algo muito natural e me pareceu um movimento muito inevitável”, diz.

Nas influências das composições autorais de LVCAS, o rock predomina, com nomes como Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin, Ramones, Beatles e Metallica a Green Day e Bring Me The Horizon. “Metallica me ensinou tudo o que sei sobre guitarra. Eu olhava para os caras para ver como eles estavam tocando para tocar mais ou menos igual. Algo me puxa para o metal moderno, que conversa com o de hoje em dia, trazendo referências de lugares que não são metal, como o rap e a música eletrônica”, afirma.

Para ele, os últimos dois anos foram desafiadores no âmbito profissional. “Você conseguir traduzir o que quer passar em uma música, principalmente através da letra, é desafiador. Eu sou um cara muito mais do instrumental pela minha base como músico, sempre fui do instrumento e essa parte do lírico é muito recente, então ainda estou aprendendo”, conta.

Em suas canções, Lucas aborda, especialmente, aspectos introspectivos, dores de ser humano e dilemas da vida, além de ansiedade, superação, melancolia e perda.

“Para mim, estar no palco é o grande destino do meu propósito de vida, é o que eu sempre conto os dias para fazer. Não sei se essa relação é diferente com outros artistas, se existem pessoas que preferem estar no estúdio. Para mim, tem um lugar quase coadjuvante quando eu coloco em perspectiva em relação a estar no palco. Sinto que tudo que eu faço, todo o meu processo de composição e de criação de músicas é para eu poder estar no palco.”

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes

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TURNÊ “AMND”

Com LVCAS, nesta sexta-feira (27/3), no Mister Rock (Avenida Teresa Cristina, 295, Prado), às 22h. Abertura da casa às 20h. Ingressos à venda na plataforma Ticket 360. Pista: R$ 160 (inteira), R$ 92 (meia idoso) e R$ 115 (solidário). Pacote VIP: R$ 350.