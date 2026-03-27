Palhaços e chorões se encontram neste fim de semana em BH

Festival ChoradaRia leva chorinho, palhaçaria e alegria a praças dos bairros Santa Efigênia, Buritis e Concórdia, desta sexta-feira a domingo (27 a 29/3)

Augusto Pio
Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH
27/03/2026 02:00

Palhaça ergue os braços e faz careta em espetáculo do Grupo Trampulim
'Manotas musicais', clássico do repertório do Grupo Trampulim, será atração desta sexta (27/3) à noite, na Praça Floriano Peixoto crédito: André Fossati/divulgação

Choro e riso se encontram em BH, combinando a musicalidade do brasileiríssimo chorinho com a irreverência da palhaçaria. O 1º Festival ChoradaRia vai ocupar a Praça Floriano Peixoto, nesta sexta-feira (27/3); a Praça Aroldo Tenuta, no sábado (28/3); e a Praça do México, no domingo (29/3).

O evento homenageia Mari Carvalho, pandeirista e fundadora da Cia. Caxangá. Conhecida como Palhaça Esmeralda, ela morreu em 2023, sem ver realizado o sonho que acalentou desde 2015.

“Chegou a hora de manter viva a força criativa da Mari, que acreditava no encontro entre música e comicidade”, afirma a atriz e palhaça Lori Moreira, idealizadora da Cia. Caxangá e do ChoradaRia.

“A proposta do festival nasceu com a Mari, minha sócia e parceira de trabalho. Tivemos a ideia em Milho Verde, distrito do Serro, enquanto conversávamos sobre a vida e nossos projetos”, relembra Lori. Chorinho e palhaços fazem parte dos espetáculos realizados pela dupla.

“Choro e palhaçaria têm algumas coisas em comum. Ambos acontecem em rodas e têm espaço para improvisar. Afinal, são duas técnicas que trabalham técnica e improviso”, explica Lori Moreira.

Para todas as gerações

O viés intergeracional está presente na junção das duas linguagens. Crianças e famílias são o público da palhaçaria, enquanto a plateia do chorinho, geralmente, é formada por pessoas mais velhas. “A ideia é fazer com que a praça se transforme em espaço do encontro, da convivência real”, diz Lori.

Cinco mulheres que integram o grupo musical Chorosas estão abraçadas, lado a lado, e sorriem para a câmera
Grupo Chorosas comanda a roda de chorinho no domingo (29/3) à tarde, na Praça do México Thaís Andressa/divulgação

As apresentações começam com os palhaços, que depois dão lugar aos chorões. Além das performances nas praças dos bairros Santa Efigênia, Buritis e Concórdia, oficinas formativas serão realizadas no Centro Cultural Usina de Cultura e na Funarte MG, com mostras abertas ao público.

Participarão do festival o Grupo Trampulim, Abre a Roda Mulheres no Choro, Trio Bocó, Grupo Feitiço, Duo Prestíssimo e Grupo Chorosas. Com entrada franca, as atividades terão acessibilidade em Libras.

“A ideia é promover o encontro de duas linguagens muito brasileiras. O festival começa nesta sexta-feira, Dia Nacional do Circo, e será encerrado em 23 de abril, Dia Nacional do Choro”, destaca Lori.

A primeira edição do ChoradaRia foi viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio do Laboratório Hermes Pardini.

FESTIVAL CHORADARIA


Sexta (27/3)

>> Praça Floriano Peixoto, Santa Efigênia

19h: “Manotas musicais”, com Grupo Trampulim
20h30: Roda de choro com Abre a Roda Mulheres no Choro

Sábado (28/3)

>> Praça Aroldo Tenuta, Buritis

16h: “Fuzuê: Um show music clown”, com Trio Bocó
17h30: Roda de choro com Grupo Feitiço

Domingo (29/3)

>> Praça do México, Concórdia

16h: “Música é brincar com o tempo”, com Duo Prestíssimo
17h30: Roda de choro com Grupo Chorosas

. Todas as atividades têm entrada franca

OUTRAS ATRAÇÕES EM BH

>>> BELCHIOR

O show “Viver é melhor que sonhar: uma celebração a Belchior”, idealizado por André Abreu, será realizado nesta sexta (27/3), às 18h e às 21h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). O tributo ao cantor e compositor cearense transporta o público à atmosfera dos anos 1970, quando Belchior despontou na cena musical. Inteira: R$ 240 (plateia 1), R$ 220 (plateia 2) e R$ 190 (plateia 3), com meia-entrada na forma da lei, à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.


>>> GIL E DJAVAN

O cantor e pianista Breno Bartolomeu apresenta o show “Breno canta Gil e Djavan”, sábado (28/3), às 20h, no Teatro de Bolso do Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). No repertório, sucessos do alagoano e do baiano, como “Oceano”, “Samurai” e “Andar com fé”. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.


>>> ABBA EXPERIENCE

Com direção de Bruno Rizzo, responsável por “Queen experience in concert” e “Pink Floyd experience in concert”, entre outros projetos, será realizado no domingo (29/3), às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), o show “Abba experience in concert”. O repertório reúne clássicos da banda sueca. Inteira: R$ 220 (plateia 1), 200 (plateia 2) e R$ 170 (plateia superior), com meia-entrada na forma da lei, à venda na plataforma Sympla e na bilheteria da casa.

