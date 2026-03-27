Palhaços e chorões se encontram neste fim de semana em BH
Festival ChoradaRia leva chorinho, palhaçaria e alegria a praças dos bairros Santa Efigênia, Buritis e Concórdia, desta sexta-feira a domingo (27 a 29/3)
Choro e riso se encontram em BH, combinando a musicalidade do brasileiríssimo chorinho com a irreverência da palhaçaria. O 1º Festival ChoradaRia vai ocupar a Praça Floriano Peixoto, nesta sexta-feira (27/3); a Praça Aroldo Tenuta, no sábado (28/3); e a Praça do México, no domingo (29/3).
O evento homenageia Mari Carvalho, pandeirista e fundadora da Cia. Caxangá. Conhecida como Palhaça Esmeralda, ela morreu em 2023, sem ver realizado o sonho que acalentou desde 2015.
“Chegou a hora de manter viva a força criativa da Mari, que acreditava no encontro entre música e comicidade”, afirma a atriz e palhaça Lori Moreira, idealizadora da Cia. Caxangá e do ChoradaRia.
“A proposta do festival nasceu com a Mari, minha sócia e parceira de trabalho. Tivemos a ideia em Milho Verde, distrito do Serro, enquanto conversávamos sobre a vida e nossos projetos”, relembra Lori. Chorinho e palhaços fazem parte dos espetáculos realizados pela dupla.
“Choro e palhaçaria têm algumas coisas em comum. Ambos acontecem em rodas e têm espaço para improvisar. Afinal, são duas técnicas que trabalham técnica e improviso”, explica Lori Moreira.
Para todas as gerações
O viés intergeracional está presente na junção das duas linguagens. Crianças e famílias são o público da palhaçaria, enquanto a plateia do chorinho, geralmente, é formada por pessoas mais velhas. “A ideia é fazer com que a praça se transforme em espaço do encontro, da convivência real”, diz Lori.
As apresentações começam com os palhaços, que depois dão lugar aos chorões. Além das performances nas praças dos bairros Santa Efigênia, Buritis e Concórdia, oficinas formativas serão realizadas no Centro Cultural Usina de Cultura e na Funarte MG, com mostras abertas ao público.
Participarão do festival o Grupo Trampulim, Abre a Roda Mulheres no Choro, Trio Bocó, Grupo Feitiço, Duo Prestíssimo e Grupo Chorosas. Com entrada franca, as atividades terão acessibilidade em Libras.
“A ideia é promover o encontro de duas linguagens muito brasileiras. O festival começa nesta sexta-feira, Dia Nacional do Circo, e será encerrado em 23 de abril, Dia Nacional do Choro”, destaca Lori.
A primeira edição do ChoradaRia foi viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio do Laboratório Hermes Pardini.
FESTIVAL CHORADARIA
Sexta (27/3)
>> Praça Floriano Peixoto, Santa Efigênia
19h: “Manotas musicais”, com Grupo Trampulim
20h30: Roda de choro com Abre a Roda Mulheres no Choro
Sábado (28/3)
>> Praça Aroldo Tenuta, Buritis
16h: “Fuzuê: Um show music clown”, com Trio Bocó
17h30: Roda de choro com Grupo Feitiço
Domingo (29/3)
>> Praça do México, Concórdia
16h: “Música é brincar com o tempo”, com Duo Prestíssimo
17h30: Roda de choro com Grupo Chorosas
. Todas as atividades têm entrada franca
OUTRAS ATRAÇÕES EM BH
>>> BELCHIOR
O show “Viver é melhor que sonhar: uma celebração a Belchior”, idealizado por André Abreu, será realizado nesta sexta (27/3), às 18h e às 21h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). O tributo ao cantor e compositor cearense transporta o público à atmosfera dos anos 1970, quando Belchior despontou na cena musical. Inteira: R$ 240 (plateia 1), R$ 220 (plateia 2) e R$ 190 (plateia 3), com meia-entrada na forma da lei, à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.
>>> GIL E DJAVAN
O cantor e pianista Breno Bartolomeu apresenta o show “Breno canta Gil e Djavan”, sábado (28/3), às 20h, no Teatro de Bolso do Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). No repertório, sucessos do alagoano e do baiano, como “Oceano”, “Samurai” e “Andar com fé”. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.
>>> ABBA EXPERIENCE
Com direção de Bruno Rizzo, responsável por “Queen experience in concert” e “Pink Floyd experience in concert”, entre outros projetos, será realizado no domingo (29/3), às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), o show “Abba experience in concert”. O repertório reúne clássicos da banda sueca. Inteira: R$ 220 (plateia 1), 200 (plateia 2) e R$ 170 (plateia superior), com meia-entrada na forma da lei, à venda na plataforma Sympla e na bilheteria da casa.