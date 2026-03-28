Morre influenciadora "Vó da pomba", aos 96 anos

Aos 96 anos, Amália Theresa da Silva, conhecida como “Vó da Pomba”, morreu neste sábado (28/3) em Campinas. A influenciadora digital convivia com Alzheimer há mais de 10 anos, enfrentando a doença com leveza que conquistou milhares de pessoas.

O perfil oficial de Amália, que somava cerca de 1,1 milhão de seguidores apelidados de “netinhos”, anunciou a notícia da morte. “A dor que sentimos hoje é profunda demais para caber em palavras, mas serão eternos o amor, a gratidão e a saudade”, comunicou a família. O velório acontece na capela do Cemitério Flamboyant, com visitação aberta até as 15h. Após esse horário, a despedida seguirá apenas com familiares e amigos próximos.

Amália tornou-se famosa com vídeos bem-humorados gravados ao lado do neto, mostrando de forma afetuosa como lidava com o Alzheimer no dia a dia. Segundo o neto, o conteúdo ajudava não apenas a entreter, mas também a transformar os desafios da doença em memórias repletas de carinho.

O nome “Vó da Pomba” surgiu de uma página de humor criada pelo neto antes mesmo da fama da avó. Com o tempo, os vídeos viralizaram: um deles ultrapassou 20 milhões de visualizações, encantando o público pela autenticidade e espontaneidade da idosa.