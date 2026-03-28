Festival de Curitiba tem Grupo Galpão, samba e estreia de Casagrande

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A aula-show "Samba: as escolas e suas narrativas", apresentada pelo carnavalesco Milton Cunha, vai abrir a 34ª edição do Festival de Curitiba, realizado entre os dias 30 de março e 12 de abril na capital paranaense. Em duas sessões, uma para convidados, nesta segunda, e outra aberta ao público, na terça, o comentarista da Globo contará com a presença de 45 componentes de escolas de samba para contar a história dos desfiles cariocas.

Entre as demonstrações na Pedreira Paulo Leminski, estarão a do mestre-sala e da porta-bandeira, que apresentam o pavilhão das escolas nos desfiles. Grupos que representam a ala das baianas e a das passistas também vão subir ao palco.

O show contará ainda com a presença de Mestre Ciça, o sambista homenageado este ano no desfile campeão da Viradouro. Ele vai reger os integrantes de uma bateria formada especialmente para o festival.

A abertura em ritmo de samba é um exemplo do ecletismo do evento teatral, que terá como uma das atrações este ano um espetáculo do ex-jogador e comentarista Walter Casagrande. Em sua primeira experiência no teatro, ele vai apresentar o monólogo "Na marca do pênalti", em que faz uma analogia entre a cobrança de um pênalti e diversos episódios de sua vida - entre eles a trajetória vitoriosa no futebol e a dependência química.

435 atrações em 14 dias

A estreia nacional da performance de Casagrande é uma das apostas de uma das mostras mais prestigiadas do país, com 435 atrações em teatros, espaços culturais, ruas e praças. Nos primeiros dias de festival, peças consagradas - e com ingressos esgotados - ocuparão alguns dos espaços. É o caso de "Tim Maia - Vale Tudo", musical sobre um dos maiores nomes da música brasileira, baseado em livro do jornalista Nelson Motta, atração no auditório Guairão nos dias 31 de março e 1º de abril.

Outras atrações com ingressos disputados na primeira semana da mostra são "(Um) Ensaio sobre a cegueira", do Grupo Galpão, com direção de Rodrigo Portella, um dos vencedores do Prêmio Shell deste ano; "Vinte!", espetáculo que aborda a memória dos movimentos artísticos negros dos anos 1920 no Brasil; e "O motociclista no globo da morte", com Eduardo Moscovis, também sob a direção de Portella. O ator venceu o Prêmio Shell com a interpretação solo que expõe a violência humana.

"Pensamos em um público plural. Não temos um público nichado. É uma programação realmente muito diversa", afirma Fabíula Passini, uma das diretoras do evento. Pela primeira vez este ano, a TV Paraná Turismo vai transmitir ao vivo a abertura do festival, na Pedreira Paulo Leminski.

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A cobertura poderá ser acompanhada pelo canal da emissora no YouTube e pelo Instagram. Além das peças aclamadas, o festival abre espaço para ações formativas, debates, encontros, oficinas e para a Mostra Fringe, com artistas que não estão na programação principal e se apresentam em praças, ruas e centros culturais da cidade. Segundo o governo do Paraná, no ano passado, o festival atraiu 200 mil pessoas e movimentou R$ 50 milhões em Curitiba e região metropolitana.

