Mineiro Alexandre David comanda a cozinha afetiva de 'Coração acelerado'

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Prestes a completar 40 anos de carreira, o ator mineiro Alexandre David vive Cláudio Oliveira em “Coração acelerado”, novela das sete da Globo. Cozinheiro da casa do mocinho João Raul (Filipe Bragança), David integra aquele núcleo ao lado de Antonio Calloni (Walmir, pai do cantor) e Yrla Braga (Rosinha, empregada da mansão).

“Há uma relação de carinho, porque o Walmir é um cara muito humilde. Vamos ter cenas em que não parecemos empregados, pois estamos juntos em família, brincando, conversando, meio de folga”, conta Alexandre.

O cozinheiro não é chef profissional. “Ele gostaria de ter ido a Paris estudar no Le Cordon Bleu. Brincalhão e atrapalhado, fala demais às vezes, mas tem muito humor”, diz o ator.

Paternal, o personagem dá conselhos e carinho a João Raul. Também apoia o romance do sertanejo com Agrado (Isadora Cruz). “Cláudio ajuda os dois, mas atrapalha um pouco também. Em algumas cenas, fala demais e acaba impactando o envolvimento do casal. Mas é uma relação de confiança e carinho.”

Nascido em Juiz de Fora, Alexandre David, de 57 anos, cresceu em família de artistas. Filho de cantora, acompanhava a mãe a shows e festivais. Em meados da década de 1970, conviveu com a cena cultural juiz-forana.

Bia Lessa

Aos 16 anos, no Sesc de Juiz de Fora, passou a estudar teatro com o diretor Sérgio Lessa e fez peças infantis. Pouco tempo depois, mudou-se para o Rio de Janeiro. Na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), era colega de Murilo Benício e Carla Marins.

“Quando terminei o segundo grau, fui morar no Rio para fazer faculdade. Fiz o curso de teatro dirigido pela Bia Lessa, me formei e trabalhava em peças. Também havia algumas participações na Globo para ganhar uma graninha”, relembra.

Em 1994, ele participou de workshop com um diretor francês e foi trabalhar em Paris, na montagem de “Anjo negro”. “Estudei a língua e o papel durante 10 meses com um professor belga. Fiz o Conservatório Nacional Superior de Paris, o maior conservatório de arte dramática da Europa. Morei quatro anos na França.”

De volta ao Brasil, Alexandre David prosseguiu no teatro, também fazendo participações na televisão. “Coração acelerado” é sua quarta novela com a autora Izabel de Oliveira. Na Globo, ele integrou elencos de “Cheias de charme” (2012), “Geração Brasil” (2014) e “Verão 90” (2019).

Alexandre David (ao centro) viveu Floriano em 'Verão 90' novela da Globo exibida em 2019. Na foto, ele contracena com Marcos Veras e Gabriel Godoy Raquel Cunha/Globo

“Conheci Izabel na faculdade, somos amigos desde a década de 80. Quando escreveu ‘Cheias de charme’, ela me chamou. Amiga querida, confia bastante no meu trabalho e é muito humilde”, conta.

Estágio na cozinha

Alexandre não sabia quase nada sobre panelas, forno e fogão. Tratou de se informar antes de viver Cláudio. “Vi alguns vídeos na internet. Fiz um breve estágio, observando durante um dia inteiro o trabalho na cozinha, os atendimentos, como os pratos são feitos. Também aprendi um pouco da culinária de Goiás, que é bem específica.”

O personagem transforma a cozinha em espaço de acolhimento. “No momento em que o mocinho e o pai estão estressados, Cláudio diz: ‘Vou fazer uma panqueca para vocês’. Ele está ali como a figura amorosa que ajuda os dois. Esse cozinheiro personifica um pouco o aconchego do lar, da casa”, comenta.

Quando a novela acabar, o ator volta para o palco com a peça “Pequenos trabalhos para velhos palhaços”, ao lado de Cláudio Mendes, o padeiro Agenor de “Coração acelerado”, e de Augusto Madeira, o porteiro Rivaldo de “Três Graças”.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria