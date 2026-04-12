Rolling Stones lançam 'Rough and Twisted', faixa inédita que antecipa novo álbum

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado, os Rolling Stones lançaram uma nova música que antecipa um álbum inédito da banda, previsto para julho. Intitulada "Rough and Twisted", a faixa foi disponibilizada em um vinil de edição limitada. As informações são do jornal britânico The Times.

O novo disco, ainda sem título definido, será o 25º da banda - mas segundo especulações, ainda não deve ser o último, já que ainda haveria material suficiente para mais um outro álbum.

Assim como "Hackney Diamonds" (2023), ele está sendo produzido por Andrew Watt, nova-iorquino que já assinou trabalhos de Ozzy Osbourne, Iggy Pop, Justin Bieber e Miley Cyrus, entre outros.

Here's the full version of The Rolling Stones' new song "Rough and Twisted"



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Um porta-voz da banda disse ao NYT que ainda não há shows planejados. "Os Rolling Stones tocarão quando decidirem -- não antes", afirmou. Há material gravado suficiente para ao menos mais um projeto após o álbum de julho, segundo o jornal.

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