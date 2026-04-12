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Rolling Stones lançam 'Rough and Twisted', faixa inédita que antecipa novo álbum

Música foi disponibilizada em um vinil de edição limitada. Apesar de preparativos, ainda não há shows anunciados

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12/04/2026 09:00 - atualizado em 12/04/2026 09:03

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Os Rolling Stones estão entre as bandas mais importantes da história do rock, em atividade desde 1962. Mick Jagger, Ron Wood e Keith Richards seguem no palco com energia e estilo
Os Rolling Stones estão entre as bandas mais importantes da história do rock, em atividade desde 1962. Mick Jagger, Ron Wood e Keith Richards seguem no palco com energia e estilo crédito: Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado, os Rolling Stones lançaram uma nova música que antecipa um álbum inédito da banda, previsto para julho. Intitulada "Rough and Twisted", a faixa foi disponibilizada em um vinil de edição limitada. As informações são do jornal britânico The Times.

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O novo disco, ainda sem título definido, será o 25º da banda - mas segundo especulações, ainda não deve ser o último, já que ainda haveria material suficiente para mais um outro álbum.

Assim como "Hackney Diamonds" (2023), ele está sendo produzido por Andrew Watt, nova-iorquino que já assinou trabalhos de Ozzy Osbourne, Iggy Pop, Justin Bieber e Miley Cyrus, entre outros.

Um porta-voz da banda disse ao NYT que ainda não há shows planejados. "Os Rolling Stones tocarão quando decidirem -- não antes", afirmou. Há material gravado suficiente para ao menos mais um projeto após o álbum de julho, segundo o jornal.

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Atualmente, Keith Richards, 82, vive em Connecticut e enfrenta limitações por artrite, o que contribuiu para o cancelamento dos planos de turnê em 2026. Mick Jagger, também com 82 anos, trabalha no filme "The Man Who Invented Rock'n'roll", sobre Sam Phillips, fundador do Sun Studio. Ronnie Wood divide o tempo entre shows solo e colaborações com Eric Clapton e Van Morrison.

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