Britney em Copacabana? Relembre 5 megashows que pararam o Rio

A simples menção de um possível show de Britney Spears em Copacabana foi suficiente para agitar as redes sociais e a memória afetiva de milhões de brasileiros. Embora a apresentação da princesa do pop na praia mais famosa do mundo ainda seja um boato, o local tem um histórico de receber eventos musicais grandiosos e gratuitos que marcaram época.

Essas apresentações não apenas reuniram multidões impressionantes, mas também se tornaram marcos culturais, paralisando a cidade e atraindo atenção internacional. Relembre cinco megashows que transformaram a orla de Copacabana em um palco inesquecível.

Jorge Ben Jor (1993)

Na virada de 1993 para 1994, o Réveillon de Copacabana foi comandado por Jorge Ben Jor, que atraiu uma multidão estimada em 3 milhões de pessoas. Ao lado de Tim Maia e Elba Ramalho, o artista celebrou a chegada do novo ano com clássicos da música brasileira, em um dos maiores shows da história da praia.

Rod Stewart (1994)

Na virada de 1994 para 1995, o cantor britânico Rod Stewart protagonizou um evento que entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes. Sua apresentação gratuita durante o Réveillon de Copacabana atraiu um público estimado em 3,5 milhões de pessoas, consagrando-se como o maior show de rock gratuito da história.

A performance foi um espetáculo de carisma e hits, com um mar de gente se estendendo por toda a orla. O evento estabeleceu um novo padrão para os shows de Ano Novo no Rio de Janeiro e permanece como um dos momentos mais emblemáticos da música ao vivo no Brasil.

The Rolling Stones (2006)

Em fevereiro de 2006, foi a vez de outra lenda do rock britânico parar o Rio. The Rolling Stones trouxeram a turnê “A Bigger Bang” para um palco monumental montado nas areias de Copacabana. Cerca de 1,2 milhão de pessoas acompanharam a energia contagiante de Mick Jagger e Keith Richards.

O show foi transmitido ao vivo para todo o país e teve uma estrutura logística impressionante, incluindo uma passarela que ligava o hotel Copacabana Palace diretamente ao palco. A apresentação consolidou a praia como um dos principais destinos para turnês mundiais de grande porte.

The Black Eyed Peas (2006)

O Réveillon de 2007 trouxe ao Rio o grupo norte-americano The Black Eyed Peas, que estava no auge de sua carreira. A apresentação na virada de 31 de dezembro de 2006 reuniu cerca de 2 milhões de pessoas nas areias de Copacabana, transformando a orla em uma gigantesca pista de dança com hits como 'Where Is the Love?' e 'Pump It'.

Madonna (2024)

O evento mais recente da lista aconteceu em maio de 2024 e provou que a magia de Copacabana continua intacta. A rainha do pop, Madonna, encerrou a turnê mundial “The Celebration Tour” com uma apresentação histórica que atraiu 1,6 milhão de fãs para a praia.

O show foi um espetáculo visual e sonoro, celebrando quatro décadas de carreira da artista. A estrutura gigantesca, a produção impecável e a performance de Madonna transformaram a noite em um evento global, com um impacto gigantesco para o turismo e a economia da cidade.

