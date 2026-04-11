Morre John Nolan, ator de 'Batman' e tio de Christopher Nolan, aos 87 anos
A morte foi confirmada pelo jornal Stratford-Upon-Avon Herald, da cidade inglesa onde ele vivia
Morreu neste sábado (11/4) o ator britânico John Nolan, aos 87 anos. A morte foi confirmada pelo jornal Stratford-Upon-Avon Herald, da cidade inglesa onde ele vivia.
Leia Mais
Nolan era tio dos cineastas Christopher Nolan e Jonathan Nolan e trabalhou com ambos ao longo da carreira. No cinema, apareceu em quatro filmes dirigidos por Christopher: "Following" (1998), "Batman begins" (2005), "O cavaleiro das trevas ressurge" (2012) e "Dunkirk" (2017). Nos dois filmes de Batman, interpretou Douglas Fredericks, membro do conselho da Wayne Enterprises.
Na televisão, ficou conhecido pelo papel do vilão John Greer, ex-agente do MI6, na série "Pessoa de interesse", criada por Jonathan Nolan. Entrou no elenco na segunda temporada, em 2013, e permaneceu até o fim da série, em 2016, totalizando 28 episódios. Seu último trabalho foi na série "Duna: profecia", da HBO, em 2024.
Antes de Hollywood, Nolan teve uma longa carreira no teatro britânico. Formado pelo Drama Centre London, passou pela Royal Shakespeare Company e pelo National Theatre. Em 1970, protagonizou a minissérie "Daniel Deronda", da BBC.
Ele deixa a mulher, a atriz Kim Hartman, dois filhos e dois netos.