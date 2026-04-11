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BBB 26

Ex-BBB Chaiany Andrade vai ao teatro pela primeira vez

Eliminada do BBB 26 participou de cena em espetáculo no Rio protagonizado por Danielle Winits

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Repórter
11/04/2026 18:19 - atualizado em 11/04/2026 18:20

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Danielle Winits e Chaiany Andrade no palco de teatro
Chaiany Andrade foi eliminada do BBB 26 no último dia 5 de abril, com 61,07% dos votos crédito: Redes Sociais/Reprodução

A ex-BBB 26 Chaiany Andrade viveu um momento inusitado na noite dessa sexta-feira (10/4), no Rio de Janeiro. Eliminada recentemente do reality, a brasiliense foi chamada ao palco pela atriz Danielle Winits durante sessão do espetáculo “Choque! Procurando sinais de vida inteligente”, em cartaz no Teatro Prio.

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No monólogo, Winits sempre convida uma pessoa da plateia para participar de uma cena. Desta vez, a escolhida foi Chaiany, que reagiu com surpresa e bom humor à interação, arrancando risadas do público.

Antes da apresentação, ela contou nas redes sociais que nunca tinha ido ao teatro e destacou que Danielle Winits “é famosíssima, tomara que eu não surte. Vou ficar quietinha, não vou dar nem um pio”.

Dirigida por Gerald Thomas, a peça mistura humor e crítica social ao acompanhar uma mulher que passa a acreditar que pode se comunicar com seres de outro planeta. Depois da peça, Chaiany resumiu a experiência: “Eu tô passada, chocada. Deu vontade de chorar e rir”.

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Chaiany foi eliminada do BBB 26 no último dia 5, com 61,07% dos votos.

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