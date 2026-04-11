Ex-BBB Chaiany Andrade vai ao teatro pela primeira vez

A ex-BBB 26 Chaiany Andrade viveu um momento inusitado na noite dessa sexta-feira (10/4), no Rio de Janeiro. Eliminada recentemente do reality, a brasiliense foi chamada ao palco pela atriz Danielle Winits durante sessão do espetáculo “Choque! Procurando sinais de vida inteligente”, em cartaz no Teatro Prio.

No monólogo, Winits sempre convida uma pessoa da plateia para participar de uma cena. Desta vez, a escolhida foi Chaiany, que reagiu com surpresa e bom humor à interação, arrancando risadas do público.

Antes da apresentação, ela contou nas redes sociais que nunca tinha ido ao teatro e destacou que Danielle Winits “é famosíssima, tomara que eu não surte. Vou ficar quietinha, não vou dar nem um pio”.

Dirigida por Gerald Thomas, a peça mistura humor e crítica social ao acompanhar uma mulher que passa a acreditar que pode se comunicar com seres de outro planeta. Depois da peça, Chaiany resumiu a experiência: “Eu tô passada, chocada. Deu vontade de chorar e rir”.

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Chaiany foi eliminada do BBB 26 no último dia 5, com 61,07% dos votos.