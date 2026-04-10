Prova do Anjo do BBB 26 emociona: Ana Paula chora ao avistar objeto da mãe

A Prova do Anjo desta sexta-feira (10/4) no BBB 26 trará uma vantagem sem precedentes para o vencedor. Além da imunidade e da garantia de uma vaga no cobiçado Top 6, o participante que se sair melhor na disputa terá a oportunidade de um encontro físico com um familiar.

O apresentador Tadeu Schmidt confirmou a novidade, ressaltando o impacto emocional da dinâmica. "Eles vão poder ter contato físico com uma pessoa muito querida. Vai ser demais!", afirmou Schmidt, antecipando a emoção que a prova deve gerar.

Embora o contato físico direto com familiares seja inédito nesta edição, o conceito de aproximação familiar em provas do reality já ocorreu. No BBB 19, por exemplo, a sister Rízia Cerqueira, após vencer uma Prova do Líder, teve um breve encontro de 30 segundos com sua irmã. Naquela ocasião, os participantes visualizavam sombras de seus parentes ao longo da disputa, e apenas o vencedor ganhava o privilégio do contato.

Para a prova de hoje, a expectativa é de uma dinâmica similar, mas com o encontro estendido para um contato físico mais significativo. Entretanto, é provável que existam restrições claras sobre a troca de informações externas, para preservar a integridade do jogo. O único participante impedido de disputar o Anjo é Juliano Floss, que já venceu a Prova do Líder na quinta-feira (9/4).

Tadeu Schmidt anunciou na quarta-feira (18) o "Triângulo de Risco". Foto: Reprodução / TV Globo

Contato físico com familiares: a novidade

Ainda que o horário exato da Prova do Anjo não tenha sido divulgado pela direção do programa, o histórico das últimas semanas aponta para uma realização por volta das 15h. Contudo, a natureza inédita da vantagem pode antecipar o início da atividade. O público poderá acompanhar todos os detalhes da prova através do Globoplay.

Reações a objetos familiares em provas passadas

Na mesma noite, os confinados formarão mais um Paredão no reality. A emoção da Prova do Anjo também foi destacada pelo apresentador em um anúncio prévio: "Uma Prova do Anjo que promete muita emoção. O vencedor, além de ganhar a imunidade, vai ter um contato físico com uma pessoa muito querida", reforçou Tadeu Schmidt.

Confira o vídeo

Ana Paula se emociona após sentir a máquina fotográfica que a irmã mandou pra ela. A sister disse que a mãe gostava muito de tirar foto com a família. #BBB26 pic.twitter.com/ujY03Xt9tF — CHOQUEI (@choquei) April 10, 2026

Momentos de forte conexão familiar já marcaram provas anteriores do Anjo no BBB 26, mesmo sem contato físico direto. Na 13ª Prova do Anjo, Ana Paula Renault se emocionou profundamente ao tocar um objeto de sua família. "É uma máquina de retrato, minha mãe tirava muita foto com a gente", disse ela, emocionada ao reconhecer o item.

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Leandro Boneco também viveu uma experiência tocante na mesma prova, ao entrar em contato com um objeto de sua casa. O brother chorou ao identificar um "brinquedinho que fica na câmera fotográfica da minha esposa, que a gente usa pra fotografar crianças e a minha filha, Lilica".