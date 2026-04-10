Excesso de treino pode ter contribuído para a morte de Chuck Norris

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Amigos de Chuck Norris acreditam que a rotina intensa de exercícios pode ter influenciado sua morte, aos 86 anos, no Havaí.

Pessoas próximas ao astro de ação levantaram a hipótese de que a dedicação extrema aos treinos teria contribuído para o desfecho. A informação foi compartilhada em entrevistas ao Radar Online, que apontou preocupações entre conhecidos do ator. Conhecido por papéis em filmes como "O Voo do Dragão", "McQuade, o Lobo Solitário" e "Comando Delta", Norris morreu no último dia 19 de março.

De acordo com a publicação, amigos do artista "temem que o esforço excessivo desnecessário possa ter acelerado o fim de sua vida". Uma fonte relatou: "Chuck era tão vibrante e parecia décadas mais jovem do que realmente era. É muito difícil para os amigos aceitarem que ele se foi. Mesmo estando na casa dos 80 anos e tendo vivido uma vida incrivelmente plena, ainda há a sensação de que ele partiu antes da hora".

A fonte ainda acrescentou: "Os amigos estão em choque, buscando respostas e se perguntando se talvez ele tenha se exigido demais".

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Duas semanas antes de morrer, no dia em que completou 86 anos, o ator publicou um vídeo treinando boxe, reforçando a imagem de vitalidade que mantinha até os últimos dias. Até o momento, representantes da família de Chuck Norris não comentaram oficialmente as informações divulgadas pelo Radar Online.