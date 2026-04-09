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Filme sobre Bolsonaro revela pôster e ganha data de estreia

Dirigido por Cyrus Nowrasteh, "Dark Horse" chega aos cinemas em 11 de setembro deste ano, com Jim Caviezel no papel do político brasileiro

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
09/04/2026 16:37

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Filme sobre Bolsonaro revela pôster e ganha data de estreia
O ator Jim Caviezel vai interpretar Jair Bolsonaro nos cinemas crédito: Tupi

O filme "Dark Horse", inspirado na trajetória política de Jair Bolsonaro, chega aos cinemas em 11 de setembro deste ano. A data foi divulgada pelo ator Jim Caviezel, protagonista da produção, em suas redes sociais. O lançamento ocorrerá poucas semanas antes do primeiro turno das eleições brasileiras.

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Caviezel é conhecido por papéis em "A Paixão de Cristo" e "O Conde de Monte Cristo" e passou aproximadamente três meses no Brasil para as gravações. A direção do longa é de Cyrus Nowrasteh.

O longa reúne Lynn Collins, de "John Carter Entre Dois Mundos", e Esai Morales, visto recentemente em "Missão: Impossível O Acerto Final". O brasileiro Felipe Folgosi faz o papel de um policial federal.

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As primeiras imagens da produção percorrem momentos da vida pública de Bolsonaro do período como deputado, o casamento com Michelle, a facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018. As gravações foram feitas principalmente em São Paulo, mas houve filmagens também Estados Unidos.

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Filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), acompanharam parte das filmagens. Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e está preso preventivamente desde 22 de novembro de 2025.

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