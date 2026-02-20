Assine
Cozinheira de Bolsonaro, Michelle diz se sentir ‘presa com o marido’

Michelle Bolsonaro cozinha todos os dias para o ex-presidente e diz que não pode deixar Brasília

Guilherme Amado
20/02/2026 02:09

Cozinheira de Bolsonaro, Michelle diz se sentir ‘presa com o marido’ crédito: Platobr Politica

Michelle Bolsonaro desabafou com amigos que tem sentido que, na prática, está “presa com o marido”. A ex-primeira-dama se diz sobrecarregada.

Um dos pontos causadores da sobrecarga seria o fato de ter que cozinhar todos os dias para Bolsonaro, que, na Papudinha, só aceitaria comer o que é feito pela esposa. Assim, diariamente, ela leva as refeições do ex-presidente para o presídio, onde tem direito a 30 minutos de conversa com ele.

A ex-primeira-dama tem observado que, enquanto se desdobra nessa função, os filhos de Bolsonaro têm viajado o país e até para o exterior, o que reforça a sensação de que ela está presa na Capital Federal.

As viagens do PL Mulher foram interrompidas desde que houve a briga com os filhos de Bolsonaro.

