Preso, Bolsonaro mantém rotina com alimentação levada por aliados

Jair Bolsonaro (PL) tem recusado as refeições servidas pela Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, desde que foi preso preventivamente no sábado (22/11). O ex-presidente vem recebendo apenas comida preparada por familiares e aliados, além de itens de uso pessoal enviados ao longo do dia. As informações são do jornal O Globo.

Na manhã de domingo (23), Bolsonaro tomou um café simples, com pão com ovo e café com leite. Ainda no início do dia, um auxiliar da família entregou escova de dente, desodorante e outros produtos de higiene, todos inspecionados pela PF antes de chegarem ao ex-presidente, procedimento padrão para qualquer preso.

A entrada de refeições externas é permitida, desde que siga regras de segurança. Mesmo assim, Bolsonaro dispensou o jantar na noite de sábado, relatando falta de apetite, segundo interlocutores. O cardápio institucional oferecido aos custodiados é o habitual: arroz, feijão, salada e uma proteína, servido igualmente no almoço e no jantar.

Aliados afirmam que o ex-presidente tem se mantido calmo, conversando com naturalidade e sem registrar intercorrências desde o início da detenção. Ao longo do domingo, recebeu advogados e a visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, logo após a audiência de custódia que confirmou a manutenção da prisão preventiva.

Bolsonaro aguarda agora o julgamento dos embargos de declaração no processo em que foi condenado a 27 anos de prisão em regime fechado pela participação na trama golpista. A expectativa é de que o caso avance nos próximos dias.

Prisão mantida

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, na manhã desta segunda-feira (24/11), para manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até o momento, votaram favoravelmente o relator Alexandre de Moraes, o presidente do colegiado Flávio Dino, e o ministro Carlos Zanin, consolidando três votos favoráveis entre os quatro integrantes do grupo. Ainda falta o voto da ministra Cármen Lúcia.