Vídeo: deputados gritam para árvore da sede da PF onde Bolsonaro está preso

O deputado estadual Lincoln Drumond (PL-MG), ao lado dos deputados estaduais Carmelo Neto (PL-CE) e Gil Diniz (PL-SP), foi até a sede da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília para demonstrar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso desde sábado (22).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Drumond aparece ao lado dos deputados estaduais gritando em direção ao prédio: “Estamos juntos, presidente Bolsonaro. O Brasil está contigo!”.

A gravação foi compartilhada no domingo (23/11) no X (antigo Twitter) e no Instagram por Carmelo Neto, com a legenda: “Um recado para o presidente Jair Bolsonaro na frente da PF. O Brasil está com ele!”. O grupo aparece na área externa da superintendência, de frente para as árvores do local e as janelas do edifício policial, sem ter contato visual com o ex-presidente.

Bolsonaro está detido após o ministro Alexandre de Moraes decretar sua prisão preventiva, horas depois de o sistema de monitoração eletrônica registrar a violação da tornozeleira que ele usava em prisão domiciliar. A decisão considerou que a ação ocorreu em contexto que poderia facilitar uma tentativa de fuga.

Deputado do Ceará é alvo de cassação

Entre os três parlamentares que participaram do ato, está Carmelo Neto. Ele é um dos quatro deputados estaduais do PL que podem perder o mandato no Ceará, caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirme a cassação decidida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) em 2023 por suposta fraude à cota de gênero.

O TRE-CE entendeu que o partido utilizou candidaturas femininas fictícias para preencher o percentual mínimo exigido pela legislação eleitoral. A legenda nega a acusação.

Por que Bolsonaro foi preso?