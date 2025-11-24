Assine
overlay
Início Política
PRISÃO PREVENTIVA

Moraes e Dino votam para manter prisão preventiva de Bolsonaro

Primeira Turma terá das 8h às 20h para votar a decisão tomada após violação da tornozeleira eletrônica

Publicidade
Carregando...
JA
Jéssica Andrade - Correio Braziliense
JA
Jéssica Andrade - Correio Braziliense
Repórter
24/11/2025 08:58 - atualizado em 24/11/2025 08:59

compartilhe

SIGA
x
Moraes nega pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro
Moraes e Dino votam para manter prisão preventiva de Bolsonaro crédito: Reprodução

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal abriu na manhã desta segunda-feira (21/11) a votação que vai decidir se mantém ou revoga a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada após a Polícia Federal apontar que a tornozeleira eletrônica do ex-mandatário foi danificada por uma fonte de calor e precisou ser substituída segundo a decisão. Os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso no STF,  e Flávio Dino já votaram favoravelmente à manutenção da prisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A conduta de Bolsonaro representa descumprimento direto das medidas cautelares impostas pelo STF no caso que investiga a trama golpista. O julgamento ocorre no plenário virtual, espaço em que os ministros registram seus votos eletronicamente sem debate oral e sem necessidade de sessão presencial.

A votação fica disponível das 8h às 20h e reúne os ministros Flávio Dino, que preside o colegiado, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Cada um analisa o relatório e publica seu voto dentro do prazo estabelecido.

Leia Mais

Na prática, o julgamento definirá se a prisão preventiva determinada por Moraes permanece válida. Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, no sábado, após a PF identificar que a tornozeleira havia apresentado sinais de violação às 0h08 da madrugada com uso de um aparelho de solda, ou dispositivo semelhante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a votação aberta os votos começam a ser divulgados ao longo do dia e o resultado será conhecido imediatamente após o encerramento do prazo às 20h caso haja pedido de vista ou destaque o julgamento é interrompido e transferido para sessão presencial ou plenário virtual ampliado o que não ocorreu até o momento.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes carmen-lucia cristiano-zanin flavio-dino jair-bolsonaro julgamento stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay