Michelle Bolsonaro não pode receber auxílio-reclusão

Um meme que circula nas redes sociais brinca com a possibilidade de Michelle Bolsonaro receber o auxílio-reclusão por causa do marido preso. A ex-primeira-dama, no entanto, não poderia receber o benefício. Em 2025, ela ganhou nada menos que R$ 411 mil em salários como dirigente do PL.

Sua remuneração bruta, segundo os recibos apresentados ao TSE, é de R$ 46 mil mensais. Michelle é contratada de carteira assinada pelo partido do bolsonarismo.

O auxílio-reclusão é permitido a cônjuges, filhos menores de 21 anos ou inválidos e pais dependentes, desde que não tenham condições financeiras. O auxílio só é pago se o condenado estiver cumprindo pena em regime fechado e, antes disso, tiver contribuído para o INSS por no mínimo 24 meses. O valor é de um salário mínimo ao mês.

O benefício, aliás, é sempre atacado pelos bolsonaristas.