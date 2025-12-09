Assine
Orientação médica: Michelle se afasta do PL Mulher e adia evento no Rio

Surpreendente, a decisão ocorre após semanas de tensão familiar e exposição pública, reforçando a leitura de que o afastamento vai além das questões de saúde

Rafaela Rosa
Repórter
09/12/2025 01:46

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou, na noite desta segunda-feira, 8, que se afastará temporariamente das atividades partidárias por recomendação médica. Segundo o PL Mulher, ela enfrenta alterações de saúde agravadas nos últimos meses e, por isso, não participará do encontro nacional da sigla marcado para 13 de dezembro, no Rio de Janeiro. O evento será reagendado para abril de 2026.

O comunicado atribui o desgaste ao impacto emocional da prisão de Jair Bolsonaro e às pressões acumuladas no período. A legenda afirma que o quadro afetou a imunidade de Michelle, que seguirá um afastamento inicial e será reavaliada após esse período. A decisão ocorre poucos dias depois da visita dela ao ex-presidente na sede da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal.

Michelle esteve na prisão no meio da crise aberta com os três filhos mais velhos de Bolsonaro. O embate ganhou força após ela contestar alianças eleitorais conduzidas pelo entorno familiar. A disputa expôs um racha público: Flávio Bolsonaro fez um pedido de desculpas à madrasta e ficou acertado que Michelle será ouvida nas articulações para 2026. No dia após a visita, o filho mais velho do ex-presidente anunciou sua pré-candidatura ao Planalto.

O afastamento ocorre justamente quando Michelle volta ganhava espaço no PL, embalada por pesquisas que a colocam como um dos nomes mais bem posicionado para disputar o Planalto com Lula em 2026.

