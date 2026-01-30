Michelle ainda é entusiasta da candidatura de Tarcísio ao Planalto, dizem aliados

Mesmo depois de Tarcísio de Freitas (Republicanos) dizer mais uma vez que é candidato à reeleição em São Paulo e de declarar que apoiará o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para o Planalto, dentro do próprio clã Bolsonaro há quem siga apostando que o governador ainda pode concorrer à Presidência da República este ano.

Segundo pessoas próximas, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ainda é uma entusiasta da candidatura de Tarcísio por considerar que ele teria mais condições de vencer por enfrentar menor rejeição entre os eleitores. Outro fator que conta a favor do governador na preferência de Michelle é a já conhecida relação conturbada que ela tem com os enteados.

Ainda que siga torcendo por Tarcísio, a ex-primeira-dama não pretende entrar em rota de colisão com o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ao menos até agora defende a candidatura do filho Flávio.

De acordo com interlocutores, Michelle sabe que enquanto o Centrão não embarcar na candidatura de Flávio há espaço para negociação. A afirmação do presidente PSD, Gilberto Kassab, em entrevista ao UOL, de que o governador de São Paulo deve ter gratidão ao ex-presidente sem ser submisso chamou a atenção dos aliados da ex-primeira-dama que sabem da predileção dela por Tarcísio.

A janela de oportunidade para uma mudança de decisão de Bolsonaro, admitem esses mesmos aliados, diminui com o passar do tempo, pois o governador de São Paulo gostaria de ser ungido com tempo para articular a candidatura com apoio da maioria dos partidos de centro e de direita.