5 produções que retratam a vida nas favelas do Rio de Janeiro

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A realidade das favelas do Rio de Janeiro serve há décadas como um poderoso cenário para o cinema e a televisão. Essas produções, muitas vezes, funcionam como um espelho da sociedade, explorando desde a violência e a criminalidade até a cultura, a resiliência e as complexas relações humanas que florescem nesses territórios.

A seguir, listamos cinco obras fundamentais, entre filmes e séries, que abordam o cotidiano das comunidades cariocas sob diferentes perspectivas, indo além dos estereótipos.

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“Cidade de Deus” (2002)

Um marco do cinema mundial, o filme indicado a quatro categorias do Oscar narra a expansão do crime organizado na comunidade que dá nome à obra, entre as décadas de 1960 e 1980. A história é contada pela ótica do jovem Buscapé, um aspirante a fotógrafo que se vê em meio à violenta disputa de poder entre os traficantes Zé Pequeno e Mané Galinha.

A juventude no cenário de guerra das favelas cariocas, retratada em obras como “Cidade de Deus”. Divulgação / Globo Filmes

“Tropa de Elite” (2007)

Este fenômeno de bilheteria apresenta a perspectiva do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) no combate ao tráfico. A trama acompanha o capitão Nascimento, que busca um substituto enquanto lida com a pressão de sua arriscada profissão e a corrupção do sistema. O filme gerou debates acalorados sobre a violência policial e a segurança pública.

Oficiais de unidades especiais, como o BOPE, são figuras centrais em produções que retratam o combate ao crime nas favelas. Divulgação

“Arcanjo Renegado” (2020)

A série mergulha nos dilemas de Mikhael, um sargento do BOPE que lidera uma equipe na linha de frente do combate ao crime. Após uma operação fracassada, ele é transferido para uma unidade burocrática e precisa lutar contra a corrupção dentro e fora da corporação. A produção se destaca por humanizar os personagens e explorar as complexas relações de poder.

A série "Arcanjo Renegado" aborda a complexidade da atuação do BOPE e os desafios do combate ao crime nas favelas. Divulgação/Globo

“A Divisão” (2019)

Baseada em fatos, a série retrata o trabalho da Divisão Antissequestro da Polícia Civil do Rio de Janeiro durante a onda de sequestros que aterrorizou a cidade nos anos 1990. A narrativa mostra como policiais com métodos controversos agiam para desarticular quadrilhas que, muitas vezes, tinham suas bases em favelas.

Baseada em fatos, a série retrata o trabalho da Divisão Antissequestro da Polícia Civil do Rio de Janeiro durante os anos 90. The Music Journal

“Maré, Nossa História de Amor” (2007)

Fugindo da abordagem focada apenas no crime, este filme é um musical inspirado em “Romeu e Julieta” e ambientado no Complexo da Maré. A trama narra o amor proibido entre Analídia, filha de um líder evangélico, e Jonatha, filho do chefe do tráfico local. A obra celebra a cultura e a arte como formas de resistência em meio ao conflito.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.