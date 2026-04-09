Conselho Tutelar notifica escola das filhas de Virgínia Fonseca por faltas
Conselho Tutelar exige relatório da escola após denúncias e fala de Zé Felipe sobre faltas
O Conselho Tutelar da Região Leste de Goiânia (GO) notificou, nesta terça-feira (7/4), a escola frequentada por Maria Alice e Maria Flor, filhas de Virgínia Fonseca e Zé Felipe. O órgão foi acionado por denúncias anônimas relacionadas às constantes ausências das crianças.
A escola tem sete dias para entregar um relatório de frequência, as justificativas para as faltas e um detalhamento das estratégias pedagógicas usadas para reposição de conteúdo.
Conselho Tutelar age com base no ECA
A ação se baseia no Estatuto da Criança e do Adolescente, que obriga as escolas a acompanhar a frequência dos alunos. Quando há faltas repetidas sem explicação, a instituição deve comunicar o Conselho Tutelar para garantir o direito à educação.
Se os documentos confirmarem excesso de faltas sem amparo legal, Virgínia Fonseca será convocada a comparecer pessoalmente à sede do órgão para explicar como administra a rotina das filhas e se a carga horária obrigatória está sendo cumprida.
O caso ganhou visibilidade depois que Zé Felipe fez uma publicação expondo a preocupação com os estudos dos filhos. "Estou numa saudade dos meus filhos hoje", escreveu o cantor, que anunciou mudança nos planos: "Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem. É estudar, estudar, rotina."